Si infiamma il calciomercato in casa Roma, i giallorossi sono reduci da una brutta sconfitta contro il Milan, ma Pinto può sorridere per l’assist dalla Spagna.

I giallorossi sono usciti da San Siro con un pessimo risultato. Il Milan si è imposto per 3-1 sulla Roma, ancora una volta errori individuali ed arbitrali hanno fatto la differenza. Le attenzioni dei tifosi continuano a concentrarsi sul calciomercato, a tre giorni dall’apertura ufficiale della sessione invernale. L’annuncio che arriva dalla Spagna farà contento Tiago Pinto, il gm giallorosso può sfruttare l’assist al bacio.

La Roma trova l’ennesima sconfitta in campionato, il Milan ha vinto per 3-1 nella prima gara dell’anno solare. Partita amarissima per i colori giallorossi, ancora una volta indirizzata da valutazioni arbitrali quantomeno discutibili ed errori tecnici individuali gravissimi. L’ennesimo passo falso stagionale spinge i tifosi a guardare con insistenza al calciomercato di riparazione, il nuovo scenario sorride a Tiago Pinto. La trattativa in Serie A è sfumata, come vi abbiamo appena raccontato, ma dalla Spagna arriva un assist al bacio per il general manager giallorosso.

Calciomercato Roma, assist al bacio dalla Spagna | Pinto gongola

Il general manager portoghese è al lavoro da settimane per intervenire con tempestività sulla rosa della Roma, i primi obiettivi sembrano davvero ad un passo. Ma c’è un aspetto fondamentale da considerare per gli equilibri finanziari giallorossi, il mercato in uscita. Ecco perchè il general managere può sfruttare la ghiotta opportunità in Liga, ormai in Spagna danno l’affare per concluso.

Gonzalo Villar è sempre più vicino al ritorno in patria. Tante le sirene spagnole sul giovane centrocampista, ora la pista più concreta sembra essere quella che porta a guardare in casa Celta Vigo. Come rilanciato dal portale iberico, elgoldigital.com, il Celta è reduce da una drammatica sconfitta in Copa Del Rey. Sconfitta arrivata contro una compagine di terza divisione, che spinge il club spagnolo con decisione sul mercato invernale. Tra i primi rinforzi proprio il centrocampista giallorosso, ormai al passo d’addio a Trigoria. Ottima occasione per Pinto di fare cassa e cercare di investire sul mercato in entrata.