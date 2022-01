Riflettori puntati sul calciomercato invernale in casa Roma. C’è un nuovo annuncio che scuote le trattative invernali, spunta il tentativo disperato.

Sono giornate caldissime per tutto il calcio europeo, il calciomercato invernale impazza. La Roma è molto attiva, con Tiago Pinto che sta cercando di muoversi tempestivamente per accontentare Josè Mourinho. C’è un annuncio che rimbalza in questi minuti dal Portogallo, l’allenatore ha deciso di provare un tentativo disperato per evitare quello che sembra un addio scontato.

La Roma è tornata in campo nella giornata dell’Epifania, il 2022 è iniziato con una brutta sconfitta in casa del Milan. Le attenzioni dei tifosi si concentrano anche sul mercato invernale, in attesa del big match interno contro la Juve. C’è un nuovo annuncio che scuote gli equilibri di una trattativa che ormai sembra in dirittura d’arrivo. Direttamente dal Portogallo arrivano le parole di Sergio Conceiçao, tecnico del Porto. L’allenatore, vecchia conoscenza della Serie A, è intervenuto dopo la vittoria in rimonta per 3-2 ai danni dell’Estoril, ecco l’ultimo tentativo disperato per evitare la cessione che ormai appare scontata.

Calciomercato Roma, tentativo disperato: “Non siamo pronti”

Il tecnico del Porto ha parlato subito dopo la gara emozionante, riservando un annuncio diretto al fronte cessioni in casa Porto. L’addio a Sergio Oliveira sembra sempre più probabile, destinazione Roma. L’ultimo, doppio, indizio lascia poche speranze al tecnico lusitano, come vi abbiamo raccontato poco fa.

L’allenatore dei lusitani è intervenuto nel post partita, parlando inevitabilmente anche di mercato. L’ex centrocampista è apparso rassegnato da un lato, ma anche speranzoso di poter trattenere i suoi giocatori più importanti, ecco come ha risposto sul futuro calciomercato in uscita in casa Porto: “Non siamo pronti a perdere Luis Diaz o altri giocatori.” Dichiarazione a metà tra l’appello disperato alla dirigenza e la rassegnazione di veder partire i migliori giocatori del proprio centrocampo. Sono giornate caldissime per il futuro di Sergio Oliveira, il calciatore portoghese sembra sempre più vicino a diventare il secondo rinforzo ufficiale sul mercato invernale giallorosso.