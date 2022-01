Calciomercato Roma, nuova pista in Liga | Pinto fiuta il doppio affare

In casa Roma continuano le trattative di calciomercato. Le ultime voci portano in Spagna, dove Pinto potrebbe chiudere un doppio affare.

La Roma riprende a lavorare in vista dei prossimi appuntamenti di Campionato. Il calendario giallorosso, dopo i due big match di inizio 2022, prevede ora una serie di sfide sulla carta più abbordabili di quelle appena disputate contro Milan e Juventus. Partite che la Roma deve necessariamente vincere, se vuole cercare di mantenere vive le speranze di lottare fino in fondo per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il primo appuntamento prevede il match contro il Cagliari, alle 18 di domenica prossima.

I sardi, che scenderanno in campo questa sera contro il Bologna per concludere la seconda giornata del girone di ritorno, vivono una situazione di classifica non semplice e arriveranno nella Capitale con la grinta di chi deve fare punti ovunque per inseguire la salvezza. La squadra di Mourinho, però, non è nella posizione di fare sconti e avrà a disposizione un solo risultato: la vittoria. Il tecnico intanto spera che già in occasione della sfida contro i sardi dal calciomercato possa arrivare un nuovo rinforzo.

Calciomercato Roma, doppio affare in Liga | Ci prova il Getafe

Era stato proprio José Mourinho, al termine della sfida contro la Juventus, ad annunciare che la chiusura di una trattativa era imminente. Il giorno buono per lo sbarco di Sergio Oliveira nella Capitale quindi potrebbe essere proprio oggi, come vi abbiamo raccontato, ma il calciomercato giallorosso non sembra destinato a finire qui. Prima di qualsiasi eventuale innesto ulteriore, però, Tiago Pinto dovrà riuscire a trovare una sistemazione per alcuni dei calciatori in esubero attualmente presenti nella rosa giallorossa.

Da questo punto di vista novità importanti arrivano oggi dalla Spagna. Secondo quanto riportato durante la trasmissione televisiva El Chiringuito, infatti, il Getafe sarebbe sulle tracce di due calciatori della Roma. Gli obiettivi del club iberico sono Borja Mayoral e Gonzalo Villar. Per il primo, gli azulones dovranno trovare un accordo con il Real Madrid, tuttora proprietario del cartellino, mentre per il centrocampista il club spagnolo punta ad ottenere un prestito fino a fine stagione. Si allunga, quindi, la lista di squadre spagnole interessate a Villar. Nell’elenco figurano infatti anche il Valencia ed il Celta Vigo, dato negli ultimi giorni in pole position per chiudere l’affare.