Calciomercato Roma, bomba Ndombele | Può arrivare così

Il centrocampista potrebbe essere un altro innesto in questa finestra di calciomercato invernale per la Roma. Pinto lima i dettagli

Un acquisto effettuato, uno prossimo all’ufficialità e un altro molto vicino. In questa finestra di calciomercato invernale, la Roma è una delle squadre di Serie A più attive. José Mourinho ha dato mandato a Tiago Pinto di trovare i rinforzi richiesti per migliorare la formazione e il gm giallorosso si sta muovendo come un segugio. Il primo acquisto, intanto, è già stato testato da Mourinho nella gara con la Juventus, dove Ainsley Maitland-Niles ha sostituito molto bene Rick Karsdorp.

Il secondo acquisto di gennaio firmato Tiago Pinto è Sergio Oliveira. Il centrocampista di 29 anni è sbarcato questa mattina a Ciampino alle 11.10. Il portoghese si è diretto, poi, a Villa Stuart per le visite mediche di rito e sarà pronto per cominciare a lavorare con José Mourinho, che lo ha voluto fortemente. Proprio questo volere del allenatore giallorosso ha stizzito Sergio Conceiçao che in conferenza stampa ha punzecchiato con alcune dichiarazioni Mou e Pinto. L’ex Lazio e Inter ha detto di voler contare su Oliveira per la partita di oggi nella Coppa di Portogallo con il Vizela. Il centrocampista, però, ha avuto altri piani ed è partito alla volta della Capitale. I movimenti in entrata, però, non finiscono qui, la Roma, infatti, è molto vicina a Tanguy Ndombele che nei giorni scorsi sembra sia stato contattato da Mourinho in persona.

Calciomercato Roma, le ultime su Ndombele

Il centrocampista francese del Tottenham è da tempo fuori dai radar di Antonio Conte. Il rapporto tra giocatore e società, senza contare i tifosi, si è incrinato soprattutto in occasione della gara contro il Morecambe di domenica 9 gennaio. In quell’occasione Tanguy ha lasciato il campo con molta calma nonostante le due squadre stessero pareggiando. Il gesto non è piaciuto per niente a società e tifosi che hanno fischiato l’ex Lione.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, su Ndombele è smentito l’interesse de Napoli con la Roma che, invece, è molto forte. Il Tottenham, però, vuole cercare di vendere il giocatore e sarebbe disposto a darlo via in prestito solamente nelle ultime settimane di gennaio. Interessante è l’ingaggio del giocatore, 6.5 milioni di sterline lordi, quindi circa 8 milioni e mezzo di euro, circa 4 netti. Un eventuale arrivo a gennaio porterebbe la Roma a versare circa 4 milioni e mezzo più il costo del prestito.