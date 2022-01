Calciomercato Roma, Pinto pesca in Francia | Colpo low cost per Mou

Il gm giallorosso cerca un nuovo profilo per rinforzare la rosa dell’allenatore in questa finestra di calciomercato invernale della Roma

Tiago Pinto non si ferma. Il general manager della Roma, dopo aver portato a Trigoria due nuovi innesti per la rosa di Mourinho, sta cercando di portare un terzo giocatore alla corte del portoghese. Le partite contro Milan e Juventus hanno messo in luce alcuni problemi della squadra che, però, non sono nati solo in quelle due occasioni. Le lacune, infatti, si sono già mostrate durante il girone di ritorno di Serie A e ora, arrivati a gennaio, la società si è rimboccata le maniche per rimediare alla situazione.

I Friedkin, infatti, hanno dato carta bianca a Pinto per trovare il terzo innesto del calciomercato invernale della Roma. Visto l’arrivo di Sergio Oliveira, poi, potrebbe essere difficile vedere un altro centrocampista in maglia giallorossa, anche se Kamara del Marsiglia sembra essere molto vicino. Gli occhi del gm giallorosso sono solo su dei profili che hanno una caratteristica fondamentale: sono difensori centrali. La situazione nella linea arretrata non è delle migliori, con Kumbulla che ha mostrato alcuni limiti e Smalling spesso infortunato. Per questo motivo Mourinho vorrebbe avere un nuovo giocatore in grado di proteggere meglio Rui Patricio.

Leggi anche: Roma, emergenza per Mourinho | Quattro assenti contro il Cagliari

Calciomercato Roma, Pinto vuole Estéve

Come riporta il Romanista, Tiago Pinto è alla ricerca di un difensore centrale mancino. Nella lista del ds giallorosso sono diversi i nomi presenti, ma all’occhio spunta quello di Maxime Estéve, centrale del Montpellier. Classe 2002, il costo del cartellino del giocatore non dovrebbe essere elevato, anzi, rientra ampiamente nelle disponibilità della Roma. Il difensore, infatti, ha un valore che si aggira intorno ai 3 e ai 4 milioni di euro, un prezzo irrisorio per un giocatore che non dovrebbe avere un ruolo da titolare. Ciò che potrebbe frenare Pinto dall’acquistare il difensore è la situazione fisica. Maxime, infatti, sta recuperando da un infortunio muscolare che lo sta tenendo fuori dal campo dal 28 novembre, quando il Montpellier ha sfidato il Lione in Ligue 1.