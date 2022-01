Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Pinto ci riprova con lo scambio

Il calciomercato invernale della Roma non si ferma a Sergio Oliveira, il gm giallorosso vuole regalare a Mou un terzo colpo

Non c’è due senza tre? Perché no. Questo avrà pensato Tiago Pinto dopo il secondo acquisto del calciomercato invernale della Roma. Dopo Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira, il gm giallorosso sta cercando di valutare nuove situazioni per regalare a Mourinho un altro innesto. I limiti mostrati nelle ultime gare hanno portato il tecnico portoghese e Pinto a cercare ancora nel mercato per rinforzare la rosa. Nei prossimi giorni, infatti, è molto probabile che la Roma chiuda un terzo affare per cercare di arrivare al meglio a fine campionato.

Il nuovo giocatore che potrebbe arrivare a Trigoria nelle prossime settimane servirebbe per coprire quelle lacune emerse nelle ultime gare e che un po’ hanno preoccupato Mourinho. Adesso, il profilo cerchiato in rosso sul taccuino di Tiago Pinto è un difensore centrale, che servirebbe alla Roma per blindare la linea arretrata. Qui, infatti, Marash Kumbulla non ha mai convinto con le sue prestazioni, mentre Chris Smalling non è stato in grado di dare sicurezze sul piano fisico. I troppi infortuni dell’inglese hanno portato il tecnico portoghese a chiedere un rinforzo al mercato di gennaio.

Calciomercato Roma, Pinto pensa a Bremer

Come riporta Il Romanista, Tiago Pinto ha un ritorno di fiamma per Gleison Bremer. Il difensore brasiliano del Torino interessa da tempo alla Roma e potrebbe essere il nuovo innesto da fare a gennaio. Ciò che rende difficile l’operazione di uno dei centrali più prolifici della Serie A è il costo del cartellino. Cairo, infatti, chiede oltre 20 milioni, una cifra molto elevata, soprattutto per la finestra invernale del calciomercato. La Roma potrebbe colmare questa distanza inserendo nella trattativa alcuni giocatori come contropartita in modo da abbassare il cartellino.

In questa stagione, il brasiliano ha giocato 19 gare da titolare mettendo a segno due reti e un assist. Nell’annata 2022/2021, invece, Bremer ha segnato ben 5 gol, che da difensore centrale non sono pochi. Arrivato in maglia granata nel 2018 per circa 6 milioni dall’Atletico Mineiro, si è preso in poco tempo la difesa del Torino diventando uno dei migliori giocatori in rosa.