Calciomercato Roma, doppia firma | Il comunicato ufficiale

Calciomercato Roma, Tiago Pinto scatenato: arriva l’ufficialità di un’altra doppia firma

C’è chi viene e c’è chi va. Va a fuoco questa prima metà di gennaio della Roma che è senza dubbio una delle migliori squadre di Serie A più attive nel mercato. In sole due settimane il club ha già ufficializzato due acquisti e si accinge ad annunciarne un terzo nei prossimi giorni. Tiago Pinto, infatti, sta seguendo molto da vicino Kamara del Marsiglia, su cui ci sono anche molti big club, e anche un difensore centrale per migliorare la linea arretrata di Mourinho. Lo Special One vorrebbe un po’ più di sicurezza davanti a Rui Patricio e la forma di Kumbulla, come quella fisica di Smalling, non lo convincono.

Per migliorare la difesa, Tiago Pinto sta valutando diverse alternative. Gli ingaggi e le richieste da parte della società sono uno scoglio ancora maggiore nel calciomercato invernale che, spesso, richiede colpi low cost. Proprio in ottica di risparmio, l’ex ds del Benfica ha messo nel mirino un giocatore della Ligue 1, più di preciso del Montpellier. Si tratta di Maxime Estéve, difensore centrale classe 2002, che non ha un prezzo elevato. Il suo è uno dei tanti nomi presenti sulla lista di Pinto, ma potrebbe essere più che una suggestione visto proprio il basso impatto che avrebbe sulle casse della Roma.

Calciomercato Roma, ecco l’annuncio ufficiale

Intanto, Pinto si muove anche per i trasferimenti in uscita. Dopo quello di Calafiori, che è molto vicino al Genoa, il general manager si è mosso anche per altri affari. È arrivata l’ufficialità, infatti, della cessione a titolo temporaneo di Gonzalo Villar e Borja Mayoral. I due giocatori vestiranno la maglia del Getafe fino al 30 giugno 2022 e torneranno, così, a giocare in Spagna da dove sono stati entrambi comprati. Fino ad ora, con la maglia della Roma Villar ha collezionato 64 presenze, tra cui 42 in Serie A (ma nessuna quest’anno). Borja Mayoral, in giallorosso dal 2020, ha giocato 56 partite e messo a segno 18 reti.