Arrivato nell’estate del 2019 dalla Fiorentina per 17 milioni di euro più due di bonus, Jordan Veretout, è diventato una grande incognita nel cantiere ormai aperto da anni della Roma.

Con José Mourinho è nato un nuovo progetto, forse l’ennesimo di questa squadra. Va apprezzato lo sforzo dei Friedkin nel prendere lo Special One, che è di un’altra caratura rispetto ai suoi predecessori, ma l’ennesimo smantellamento della rosa, porta poi alla possibile rottura di alcuni equilibri.

Nel corso di queste sue tre stagioni alla Roma, il francese ha cambiato vari ruoli, ha giocato davanti alla difesa, ha giocato mezzala, trequartista e all’occorrenza anche impiegato da esterno con alcune disposizioni tattiche. E’ sempre stato un giocatore di movimento, non un regista, ma da poco meno di un anno a questa parte per lui i gol sono sì arrivati, ma non c’è più la resa di prima. Non c’è la qualità di prima, e anche la cattiveria che ha sempre contraddistinto Veretout. La sensazione è che sia sicuramente stanco dal punto di vista fisico, ma potrebbe non bastare una stanchezza fisica, soprattutto se sopraggiunge quella mentale.

Calciomercato Roma, quale sarà il futuro di Veretout?

Alla sua prima stagione nella capitale realizzò 7 reti in 43 presenze sotto la guida di Paulo Fonseca (33 in Serie A, 8 in Europa League e 2 in Coppa Italia), nella seconda, la 2020-2021, fece 11 gol in 38 partite, la sua migliore nella Roma, fino a quella attuale, dove ha aumentato gli assist – ben 6 fin qui – ed è fermo a quota 4 gol. Quest’anno ha iniziato l’anno davvero male, non riuscendo mai ad incidere.

FUTURO – Insieme a Bryan Cristante è considerato uno dei due pilastri del centrocampo giallorosso, ma attenzione che il verbo essere non possa diventare passato, visto che con l’arrivo di Sergio Oliveira – e il possibile arrivo di un nuovo rinforzo davanti la difesa (su tutti il nome di Ndombele) – possa davvero spazzare via una delle poche certezze fino a qualche settimana fa. Lo stesso calciatore è consapevole che può e deve dare molto di più, per tornare ai livelli di prima.