Calciomercato Roma, il giocatore saluta così i tifosi giallorossi

Il giocatore ha lasciato un messaggio forte e chiaro ai tifosi della Roma dopo la cessione in questo calciomercato.

Dopo il comunicato ufficiale arrivato nella giornata ieri della doppia cessione al Getafe da parte della Roma, con le uscite di Gonzalo Villar e Borja Mayoral, è arrivato anche il momento dei saluti.

Quelli del centrocampista ci sono già stati – dove non sono mancate alcune frecciatine – mentre quelle dell’attaccante proveniente dal Real Madrid sono arrivate poco fa dai Social dello spagnolo. “Roma! È stato un vero piacere stare qui, vivere qui e giocare con questa maglia. Grazie per questo anno e mezzo pieno di emozioni. Mi dispiace aver segnato tanti gol la scorsa stagione e non aver potuto vivere quelle emozioni con tutti voi presenti allo stadio, perché la parte migliore di questo club siete proprio voi“

Calciomercato Roma, il saluto di Borja Mayoral

Il post è proseguito anche sullo stato d’animo del calciatore di quest’ultima parte di stagione: “Gli ultimi mesi, come potete ben immaginare, non sono stati facili per me, ma rimango con tutto il bello e il buono che ho vissuto. In questo anno e mezzo ho imparato tanto e sono cresciuto in un campionato come la Serie A”.

“Ad essere sincero non avrei mai immaginato che sarebbe finita in questo modo, ma me ne vado con la consapevolezza di aver dato tutto e di essere stato all’altezza di questo grande club. Ciao Roma, ciao Romanisti”.