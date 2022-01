Siamo agli ultimi giorni di calciomercato invernale in casa Roma. Cambiano nuovamente gli scenari, con l’ennesimo tentativo a vuoto.

Mancano cinque giorni alla chiusura del calciomercato di riparazione. Continuano a cambiare repentinamente gli scenari, quando tutti gli occhi sono sulle mosse di Tiago Pinto. Il general manager è stato reattivo a pescare tempestivamente i primi due rinforzi per Mourinho. Ora le attenzioni dei tifosi sono rivolte all’eventuale terzo colpo, per forza di cose vincolato ad una cessione che sembra decisamente bloccata.

Sono giornate importantissime sul fronte calciomercato in casa giallorossa. Josè Mourinho ha usufruito da subito della spinta dei due rinforzi invernali, da subito gettati sul rettangolo verde. Ora solo cinque giorni ci separano dalla chiusura della sessione di riparazione e nuovi scenari cambiano di ora in ora. Si conferma uno stallo totale sul fronte Diawara, il centrocampista quest’oggi è stato anche protagonista di un siparietto durante i festeggiamenti del compleanno di Mourinho. Il calciatore guineano, di rientro dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa, continua ad essere indiziato alla partenza, ma c’è un nuovo buco nell’acqua da riportare.

Calciomercato Roma, stallo totale: “Tentativo a vuoto”

La possibilità che si concretizzi il terzo colpo è legata a stretto giro al fronte cessioni. Sulla lista dei partenti figura Amadou Diawara, il centrocampista classe 1997 ha visto il campo in appena otto occasioni, quattro in campionato. Sul guineano sembrava essere forte l’interesse del Valencia, pista completamente raffreddata come la nostra redazione vi ha riportato quest’oggi. Viene confermato lo stallo assoluto riguardo la sua cessione, col nuovo annuncio a sorpresa. Come riportato dalla giornalista Eleonora Trotta su Twitter.

La giornalista di Calciomercato.it ha tracciato un bilancio sul fronte cessione Diawara in casa Roma. Confermato lo stallo sulla sua cessione, si attendono offerte concrete, con un’aggiunta importante. C’è da registrare un nuovo tentativo a vuoto, stavolta in Inghilterra, esattamente al Fulham. Ennesimo buco nell’acqua, ma sono ore caldissime per il suo futuro.