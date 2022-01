Calciomercato Roma, capolavoro Tiago Pinto | Cessioni quasi completate

Il calciomercato invernale è ormai agli sgoccioli e la Roma difficilmente riuscirà a fare un nuovo innesto in due giorni.

Tutto dipenderà dal futuro di Amadou Diawara, il quale nonostante abbia aperto alla cessione, non ha ancora sciolto le riserve sul suo possibile futuro. Il Valencia sembra essere la pista più calda, con la Salernitana di Walter Sabatini pronta a provare a fare il colpo.

L’obiettivo dettato da Dan e Ryan Friedkin dopo qualche mese dal loro arrivo è stato quello di cercare di non indebolire la squadra ma provare ad abbassare di molto il monte ingaggi. A svolgere l’arduo compito è toccato al general manager Tiago Pinto, arrivato nella capitale nel gennaio 2021. A partire dal giugno 2021 la Roma ha cercato di vendere più giocatori possibili, seppur senza ricavare molti soldi. Anzi quasi tutti prestiti con diritto o obbligo, a cifre comunque medio basse.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto e le cessioni

E’ il caso di Pau Lopez e Cengiz Under, con il portiere ceduto in prestito con obbligo per un’operazione complessiva da poco meno di 14 milioni di euro , mentre per l’esterno turco le cifre sono 500 mila euro + 8,4 milioni e il 20% della futura rivendita. A questi si aggiungono Florenzi (1 milione di prestito e 4,5 per il diritto di riscatto) e Justin Kluivert, per il quale l’obbligo di riscatto a determinate condizioni, qualora dovessero verificarsi, sarà di 15 milioni di euro.

Le altre cessioni sono quelle di Mirko Antonucci, Steven Nzonzi, Pedro, Edin Dzeko, Javier Pastore, la recente rescissione di Federico Fazio e la cessione di Riccardo Ciervo al Sassuolo (per 2 milioni di euro). Poi ci sono altri giocatori come Coric, Olsen e Bianda per i quali comunque, nonostante il prestito, si è risparmiato sull’ingaggio. Non rientravano nel progetto nemmeno Gonzalo Villar e Borja Mayoral, ceduti entrambi in questa sessione al Getafe. Insomma per completare la rivoluzione completa degli esuberi rimangono Diawara e Santon, con quest’ultimo in scadenza di contratto al termine della stagione.