Ore frenetiche per il calciomercato in casa Roma. Arriva l’annuncio che cambia tutto, Tiago Pinto cambia l’obiettivo per il terzo rinforzo.

La chiusura del calciomercato invernale è dietro l’angolo e non mancano ribaltoni in queste ore. C’è un nuovo scenario in casa Roma, come appena annunciato da Sky Sport. I giallorossi hanno deciso di cambiare obiettivo per il terzo colpo della sessione di riparazione, Tiago Pinto sta lavorando senza sosta per anticipare di diversi mesi il colpaccio.

Nuova svolta alle porte nelle ultime battute di calciomercato invernale. Tutte le attenzioni sono rivolte a Tiago Pinto, massimo responsabile del mercato giallorosso. Il portoghese sembra aver deciso di virare con forza su un profilo specifico, anticipando di svariati mesi il colpaccio. L’annuncio Sky di questi minuti non lascia alcun dubbio, la strategia del dirigente giallorosso è completamente modificata. Domani sera si chiuderà ufficialmente la finestra di riparazione, ma il gm potrebbe riservare una gradita sorpresa al connazionale in panchina, Josè Mourinho. Ecco gli ultimi dettagli, come riportati dall’emittente privata.

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky | Pinto anticipa il colpaccio

L’ultima ora Sky scompiglia le carte sul banco della Roma. Secondo quanto riportato dall’emittente Tiago Pinto non sta cercando più un rinforzo a centrocampo per Mou, ma vuole tentare l’affondo per Goncalo Guedes. Esterno offensivo portoghese classe 1997, in forza al Valencia. Non un nuovo profilo, come la nostra redazione aveva anticipato nella giornata di ieri, ma grande novità sulla tempistica. Tiago Pinto proverà l’affondo immediato per strapparlo alla Liga, ma il nodo da sciogliere resta nella rosa giallorossa. Lo sprint decisivo potrebbe essere innescato solamente dalla cessione di Amadou Diawara, indispensabile per alleggerire le casse del monte ingaggi della Roma e ricavare più liquidità possibile dal suo cartellino. Se dovesse concretizzarsi la cessione last minute del centrocampista ex Napoli la scelta di Pinto si fionderebbe sull’esterno offensivo lusitano. Piccola curiosità: il calciatore nei giorni scorsi si trovava a Roma, ufficialmente per una vacanza nella Città Eterna, a riportarlo è stato il Corriere dello Sport.