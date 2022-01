In casa Roma si vivono con attenzione le ultime battute di calciomercato invernale. Tutto confermato in vista del colpo in prospettiva.

Ormai manca solo l’ufficialità ma è tutto deciso. La Roma è pronta ad accogliere un nuovo giocatore nella finestra di trasferimenti invernali, si tratta di un colpo in prospettiva per il gm Tiago Pinto. Ecco tutti i dettagli in vista dell’accordo imminente, i giallorossi si assicurano un giovane profilo molto interessante.

Ultime ore di mercato invernale in casa Roma. Tiago Pinto lavora senza sosta, il tentativo è quello di regalare un nuovo colpo invernale a Josè Mourinho. Dopo i primi due colpi della sessione di riparazione, arrivati con una decisa tempestività, il fronte entrate ha fatto registrare calma piatta fin qui. Ora il portoghese ha deciso di smuoverlo, con un nuovo colpo in prospettiva. Ecco tutti i dettagli dell’operazione imminente, come riportati dall’edizione odierna de Il Tempo.

Calciomercato Roma, firma in arrivo | Pinto blinda il futuro

E’ questione di ore per l’approdo del giovane Mate Ivkovic alla Roma. Tutto confermato rispetto a quanto la nostra redazione vi aveva già raccontato. L’incontro con l’entourage del giocatore ha dato i frutti sperati e l’annuncio del suo ingaggio è previsto in queste ore o al massimo nella giornata di domani. Giovane centrocampista classe 2006, stellina dell’Hajduk Spalato, da tempo nel giro delle Nazionali giovanili, ora sta ben figurando con la selezione Under 17. Non mancava la concorrenza europea, il suo profilo faceva gola a diversi club. La tempestività con cui si è mosso Tiago Pinto ha fatto la differenza, l’incontro col procuratore del giovane ha fatto da apripista alla fumata bianca. Tutto pronto per la firma nero su bianco, i giallorossi si preparano ad accogliere il giovane talento croato.