La Roma ha ripreso ad allenarsi a Trigoria in vista dell’imminente ritorno in campo. Mourinho ha diretto l’allenamento, con un segnale a Zaniolo.

Archiviata senza sorprese dell’ultima ora la sessione di calciomercato invernale è tempo di tornare a pensare al campo. Nella giornata di ieri è scoppiato il caso Zaniolo, dopo le parole riportate da Tiago Pinto in conferenza stampa. Ecco il segnale che mandano ai tifosi giallorossi il numero 22 e Josè Mourinho.

Archiviato il calciomercato invernale Tiago Pinto ha scatenato un vero e proprio terremoto intorno al futuro di Nicolò Zaniolo. Il general manager giallorosso, intervenuto ieri in conferenza stampa, tracciando il bilancio della sessione di mercato invernale ha fatto tremare molti tifosi. Il succo sostanziale di quanto dichiarato dal dirigente portoghese è che nessuno può prevedere cosa riserverà il futuro del numero 22. Mentre si fa avanti l’ipotesi Juventus, ma non l’unica big interessata a lui, arriva un segnale netto dalle parti di Trigoria.

Roma, le ultime da Trigoria | Mou e Zaniolo lanciano un segnale

I giallorossi stanno preparando l’atteso ritorno in campo in Serie A. Sabato, nel primo pomeriggio, la Roma affronterà allo stadio Olimpico il Genoa di Blessin. La società ha condiviso il video della sessione odierna, tramite i propri canali social, ed un aspetto ha catturato l’attenzione collettiva dei tifosi giallorossi e non solo. Nel video della sessione d’allenamento si vedono Zaniolo e Mourinho scambiarsi ampi sorrisi e sguardi di complicità, come a scacciare repentinamente le voci di calciomercato al suo riguardo. Ecco di seguito il video condiviso dai canali ufficiali della società giallorossa.

Basterà quest’intesa a scacciare via le voci di calciomercato che si sono scatenate da ieri, improbabile ma è di sicuro un segnale che può far stare tranquilli i tifosi nell’immediato. D’altronde Josè Mourinho è sempre stato chiaro fin dal giorno del suo arrivo, la priorità del tecnico è quella di creare una piena empatia con tutti gli attori in campo della galassia giallorossa. I sorrisi che si scambia col numero 22 potrebbero aiutare a scacciare via pensieri che non servono a nessuno ora, in primis al rendimento di Zaniolo stesso.