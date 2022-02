Inter-Roma, esulta Mourinho | Recupero ufficiale

Buone notizie per Josè Mourinho in vista di Inter-Roma di domani sera. C’è il recupero ufficiale, è partito con la squadra per Milano.

Vigilia di una gara fondamentale per i giallorossi di Mourinho. La Roma domani sera sarà ospite dell’Inter, allo stadio Meazza di Milano, in palio l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Può tirare un sospiro di sollievo il tecnico portoghese dopo che c’è stato il recupero ufficiale a Trigoria. E’ partito con la squadra direzione Milano, ci sarà anche lui.

Mancano poco più di ventiquattr’ore al prossimo big match della Roma. Domani sera i giallorossi saranno ospiti dell’Inter di Simone Inzaghi. Contro la sua ex squadra il tecnico portoghese è chiamato ad una grande prova, ancora viva la delusione dopo il pareggio interno col Genoa. Motivazioni che non mancano neanche agli avversari, usciti malconci dal derby in vetta che ha visto trionfare il Milan. Mentre non accenna a placarsi la bufera dei tifosi giallorossi sul web, ancora una volta protagonista Zaniolo, c’è un recupero molto importante per Mou. Dopo aver saltato la scorsa partita di campionato è partito col resto della squadra alla volta di Milano.

Inter-Roma, buone notizie per Mourinho | Recupero ufficiale

Anche Lorenzo Pellegrini è partito alla volta di Milano, il recupero del numero 7 della Roma è da considerarsi ufficiale. Assente nell’ultima gara contro il Genoa, Mou potrà contare sul capitano per la sfida in casa dell’Inter. Questa mattina ha svolto l’intera sessione d’allenamento col gruppo a Trigoria, sotto gli occhi anche di Tiago Pinto, ed ora sta raggiungendo Milano con il resto della squadra. Un recupero fondamentale per Josè Mourinho, che sta studiando nuove soluzione tattiche anche in vista della gara di domani. Di certo il recupero del numero 7 darà un’ ampia opportunità di scelta all’allenatore lusitano, da capire se il suo utilizzo dovrà essere gestito o se è pronto per giocare già dal primo minuto. In palio c’è l’accesso alle semifinali di Coppa Italia, in un bizzarro incrocio di derby tra Roma e Milano: la vincente della sfida infatti incontrerà chi avrà la meglio tra Milan e Lazio.