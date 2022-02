La Roma ha salutato mestamente la Coppa Italia, complice il 2-0 subito a San Siro. Tempo di concentrarsi sul campionato e sul calciomercato estivo.

I giallorossi hanno abbandonato la Coppa Italia ai quarti di finale. Ennesima sconfitta in un big match, il cammino dei ragazzi guidati da Josè Mourinho si ferma a San Siro. Ora le attenzioni di tecnico e tifosi si riversano in campionato, domenica pomeriggio la sfida sul campo del Sassuolo. Ma è già tempo di guardare con ansia alla finestra di calciomercato estiva, ennesimo assist da parte di Jorge Mendes in vista.

La Roma è reduce dalla serata amara di San Siro. L’Inter si è imposta per 2-0 sui giallorossi, centrando le semifinali di Coppa Italia. Ora per la truppa di Josè Mourinho, anche ieri accolto da eroe dai sui ex tifosi, tornerà a concentrarsi sulla Serie A. C’è ancora tempo per pensare agli ottavi di Conference League, solo a fine mese la Roma conoscerà l’avversario europeo. Domenica i giallorossi scenderanno in campo in trasferta, al Mapei Stadium del Sassuolo, assolutamente vietato fare passi falsi. Per tornare a competere al vertice sarà necessaria una vera e propria rivoluzione nella rosa della Roma, nonostante non siano mancate le novità dall’arrivo del portoghese in avanti. C’è un nuovo intreccio con Jorge Mendes all’orizzonte.

Calciomercato Roma, ennesimo assist da Mendes | Talento per Mou

Nelle due sessioni di calciomercato vissute dall’arrivo di Mou in poi non sono mancati i punti fermi. Le numerose trattative in Premier League per esempio, ma non solo. L’asse Jorge Mendes-Mourinho è sempre stato caldo e la sessione invernale sta a dimostrarlo. Sergio Oliveira è arrivato dal Porto per rafforzare il centrocampo della Roma, così come Maitland-Niles dall’Arsenal per quello che riguarda la fascia destra. Al contrario del portoghese però, il laterale inglese non ha alcuna certezza di proseguire la sua carriera a Trigoria, testimone è la formula del suo ingaggio, in prestito secco. Per rafforzare la fascia destra Mou potrebbe sfruttare un nuovo assist del procuratore portoghese più noto al mondo, Jorge Mendes. Ancora una volta si fa avanti l’ipotesi di strappare un talento al Porto, stavolta il terzino destro Joao Mario. Il classe 2000 potrebbe essere il nuovo talento portoghese che Mendes deciderà di far crescere in Serie A, sotto la mano di Mou, a riportare la notizia il sito Onefootball.com .