La Roma ha salutato amaramente la Coppa Italia ieri sera sul campo dell’Inter. Nella competizione rimane il Sassuolo, ecco le parole di Dionisi.

I giallorossi sono reduci dalla sconfitta di San Siro contro l’Inter. Ennesimo big match fallito per la Roma, che viene eliminata dai quarti di finale di Coppa Italia con un perentorio 2-0 per i nerazzurri. Mancano altre tre gare per completare il tabellone dei quarti di finale della competizione nazionale. Domani sera giocherà anche il Sassuolo, neroverdi prossimi avversari della Roma in campionato.

La Roma ha salutato la Coppa Italia, fatale la sconfitta per 2 a 0 rimediata ieri sera a San Siro. Il primo quarto di finale ha consegnato l’accesso alle semifinali all’Inter di Simone Inzaghi, decisivi Dzeko e Alexis Sanchez. Il bosniaco ha timbrato il cartellino dopo neanche 2 minuti, mentre il cileno ha congelato la gara con un gol da cineteca. A nulla è valsa la reazione giallorossa, la squadra non ha mollato ed ha anche prodotto un buon gioco tra le due reti subite, ma la qualità tecnica si è fatta sentire. Sarà fondamentale ora ritrovare la vittoria, troppi passi falsi sono stati già commessi. Domenica, in campionato, ci sarà la trasferta sul campo del Sassuolo.

Il Sassuolo sfida la Juve ma pensa alla Roma | L’annuncio di Dionisi

Gli emiliani sono ancora in corsa in Coppa Italia e domani affronteranno la Juventus. Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, in conferenza stampa però, a dispetto di quanto annunciato all’inizio, non ha nascosto di pensare già alla gara di campionato contro la Roma: “Sono obbligato a pensare alla partita di domani, altrimenti non parlerei di un traguardo storico. Dobbiamo dosare bene le energie perché domenica giocheremo con la Roma alle 18 e sarà una gara difficile. Giocherà chi sta bene, giocherà qualcuno che non ha giocato la partita precedente, ma non sarà turnover.” Nella squadra emiliana, nella sfida alla Roma, mancheranno di sicuro Scamacca e Raspadori per squalifica come Nicolò Zaniolo. Dionisi dovrà reinventare completamente il reparto offensivo dei suoi.