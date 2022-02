Roma, regalo ai tifosi | La sorpresa per il derby

La Roma riserva un regalo speciale per i propri tifosi nella giornata di San Valentino. Grossa sorpresa in vista del prossimo derby.

Nonostante le recenti delusioni sul terreno da gioco l’amore per i tifosi verso la Roma non conosce battute d’arresto. Anche a Reggio Emilia i giallorossi sono stati accompagnati da un invasione di tifosi, che non hanno mai smesso d’incitare la squadra. Ora la società restituisce un gesto d’amore verso i propri sostenitori, nel giorno della festa degli innamorati.

La Roma riserva un regalo speciale per i tifosi nel giorno di San Valentino. La società giallorossa riserva una gradita sorpresa ai propri appassionati, che la vedranno realizzata nel prossimo derby di campionato. I tifosi giallorossi sono stati protagonisti anche nella trasferta di ieri in quel di Reggio Emilia. Una marea di sostenitori ha accompagnato i ragazzi di Josè Mourinho, malgrado il momento sia decisamente cupo, il calore e l’affetto oltre il risultato per la Roma non sono mai mancati finora. C’è un motto che ogni buon tifoso giallorosso conosce a memoria: “La Roma non si discute, si ama.” Ora la società ha deciso di sorprendere i tifosi, restituendo un gesto d’amore a sorpresa.

Roma, che regalo per i tifosi | Sorpresa nel prossimo derby

Una buona notizia in vista della stracittadina era arrivata già nelle scorse ore. Adesso giunge una nuova sorpresa per i tifosi giallorossi, che saranno attori protagonisti in vista del prossimo derby. La gara è in programma il 20 marzo e, salvo clamorose decisioni da parte della lega Serie A, manca poco più di un mese alla sfida più attesa nella capitale. La Roma, attraverso i propri canali ufficiali , ha avviato un sondaggio rivolto ai tifosi per scegliere il messaggio che accompagnerà la squadra fino al derby. Messaggio che verrà integrato anche su una sciarpa in edizione limitata. I possessori di Fan Token $ASR potranno votare la loro frase preferita sulla piattaforma Socios.com . Di seguito le quattro opzioni che potranno essere scelte dai tifosi: 1. Tu sei sempre mia 2. Non mi stanco mai di te 3. Io non vivo senza te 4. Camminerò insieme a te .