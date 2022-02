Calciomercato Roma, irrompe il Barcellona | Doppio addio e colpo a zero

Dalla Spagna rimbalzano voci di calciomercato che riguardano il futuro del Barcellona e che coinvolgono anche la Roma.

José Mourinho sembra avere deciso: la Roma va incontro a una vera e propria rivoluzione. Secondo l’allenatore portoghese, per tornare a competere ai più alti livelli del calcio italiano ed europeo, il club giallorosso ha bisogno di trasformare radicalmente la propria rosa. Per vincere, ripete come un mantra il tecnico, servono giocatori forti. E il piano della proprietà, che a Mou ha consegnato le chiavi della Roma, è chiaro: tornare in alto il più velocemente possibile.

D’altra parte la crescita a cui Dan e Ryan Friedkin ambiscono riguarda il club nel suo complesso. Non solo una rosa di giocatori forti capaci di sfidare le big, ma una società solida e forte dal punto di vista economico. Per farlo, inevitabilmente, servono tempo, soldi e lavoro. La proprietà garantisce il supporto economico, come puntualmente avvenuto finora. Ma alla gestione sono chiamati a pensare Mourinho e Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, pericolo Barcellona | Obiettivo in comune

E così i due sono al lavoro per pianificare il futuro del club. Un importante ricambio all’interno della rosa appare scontato, ma per far quadrare i conti serviranno anche operazioni particolarmente brillanti. Per questo si monitora con grande attenzione il mercato dei parametri zero, quest’anno ricco di occasioni interessanti. E se vi abbiamo raccontato dell’interesse ancora vivo di Mourinho per Lingard, l’inglese non è certo l’unico nome seguito attentamente dalla Roma.

Anche Matthias Ginter è uno dei nomi presenti sul taccuino di Pinto. Il difensore tedesco lascerà a fine stagione il Borussia Moenchengladbach. I tentativi del club di rinnovare il suo contratto sono caduti nel vuoto e il centrale da gennaio è libero di firmare gratuitamente per un’altra squadra. Sulle sue tracce c’è da tempo anche l’Inter ma Mourinho avrebbe fatto personalmente un tentativo per convincere il ragazzo a sposare il progetto giallorosso. Attenzione però al Barcellona: secondo fichajes.net il club catalano avrebbe individuato in Ginter l’elemento perfetto per rinforzare la difesa. I blaugrana sperano di riuscire a liberarsi, in estate, di Lenglet e Umtiti: l’intenzione della dirigenza è di sostituirli con Ginter.