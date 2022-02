Ufficiale, cambia la capienza degli impianti sportivi in Italia. La Roma ha comunicato la decisione, ecco cosa succederà allo stadio Olimpico.

Cambiano le modalità di accesso agli stadi in Italia. La decisione del Governo è stata comunicata ieri in tarda serata, anticipata dalle parole del sottosegretario Costa. Ora la società giallorossa comunica ufficialmente ai propri tifosi quello che succederà nello stadio Olimpico, a partire dalla gara di questo pomeriggio contro l’Hellas Verona.

Cambia ufficialmente la capienza degli stadi in Italia. Ecco il comunicato emesso dalla Roma, ecco cosa succederà allo stadio Olimpico. Questo pomeriggio la compagine giallorossa affronterò l’Hellas Verona di Igor Tudor. Contro gli scaligeri, al Bentegodi, arrivò la prima sconfitta in Serie A della Roma di Mourinho. Il portoghese cerca il riscatto, in un mese di febbraio fin qui avaro di vittorie, ma deve fare i conti con una vera e propria emergenza indisponibili. In attesa di sciogliere il nodo riguardo la presenza di Nicolò Zaniolo, c’è un comunicato ufficiale sulle nuove modalità di accesso allo stadio Olimpico.

Capienza stadi al 75%, UFFICIALE: la Roma ha deciso

La società giallorossa ha emesso un comunicato ufficiale, cambiano le modalità di accesso allo stadio Olimpico. In linea con le decisioni del Governo italiano gradualmente si potrà tornare alla piena capienza degli impianti, ecco la strada tracciata dalla Roma. Di seguito il comunicato ufficiale emesso dalla società sui propri canali: “In armonia con la decisione del Governo di riportare al 75% la capienza degli stadi italiani, divenuta ufficiale solo nella tarda serata di venerdì 18 febbraio, l’AS Roma informa di volersi uniformare a partire dal prossimo impegno casalingo. Con l’obiettivo di garantire l’afflusso regolare dei propri tifosi all’Olimpico, il Club ha deciso quindi di gestire l’imminente gara interna con il Verona ancora con la capienza al 50%. A partire da Roma-Atalanta, in calendario il 5 marzo, con il ritorno al 75% tutti gli abbonati torneranno quindi regolarmente al loro posto.” Dunque la gara di quest’oggi, con lo stadio Olimpico ancora in sold out, si disputerà con la metà della capienza, ma dal prossimo big match si tornerà al 75 %.