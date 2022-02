Calciomercato Roma, il Barcellona fa sul serio | Offerta da 30 milioni

Calciomercato Roma, si infittisce la concorrenza per il rinforzo richiesto da Mourinho in vista della prossima stagione. Queste le ultime a riguardo.

Servirà una campagna acquisti importante per poter migliorare una rosa che ha fin qui palesato molte più defezioni di quanto previsto dai più. Lo stesso Special One, in modo più o meno implicito, ha lasciato intendere di attendersi un livello più importante a inizio stagione, disilluso poi dalle prestazioni sia dei singoli che del collettivo.

Nulla è però da buttare. La rosa continua a presentare importanti margini di miglioramento e la stagione ha ancora qualcosa da offrire. Al netto della delusione in Coppa Italia, quasi del tutto razionalizzata in queste settimane, resta un percorso europeo da onorare nel migliore dei modi e una situazione in classifica che, quasi a marzo, impone il must di non arrendersi e di sperare ancora in un qualcosa di importante.

Se tra le prime tre in queste due ultime settimane sembra esserci stata una quasi unisona battuta di arresto, molto spedita procede invece la corsa di squadre in lotta per il quarto posto e l”Europa League, un approdo alla quale rappresenterebbe per Pellegrini e colleghi comunque un upgrade rispetto allo scorso anno. I presupposti della stagione, inutile nascondersi, erano certamente altri ma, considerando i punti di distanza rispetto a quelle che si trovano sopra in classifica, il tempo sembra ancora essere dalla parte dei giallorossi.

Servirà però un cambiamento repentino, atteso e sperato dai tifosi più volte in questa stagione ma prontamente disilluso proprio quando le parentesi negative figuravano come superate. Nessuno sa se il gol di Bove sabato scorso possa rappresentare la catalisi di uno spezzone diverso di stagione e, magari, di una nuova era capitolina, caratterizzata da un maggiore impiego da parte di chi, nonostante la giovane età, abbia dimostrato con dedizione di meritarsi una chance.

Calciomercato Roma, 30 milioni per Bailly: il piano del Barcellona

Ciò che è certo è che anche a partire dal prossimo giugno, Pinto sarà chiamato dal dover limare diverse situazioni. A partire da alcuni nodi contrattuali, passando per le cessioni di quegli elementi che lo Special One riterrà avrà ritenuto non all’altezza dopo un’analisi di circa dodici mesi. In seguito, quando molto dipenderà anche dagli introiti legati all’esito di questa stagione, si potrà iniziare a ragionare sulle entrate.

Vi abbiamo da poco sottolineato come la priorità non sia solo quella del centrocampo, così come non va snobbato il reparto difensivo. Questo necessita di alcuni aggiustamenti, molti dei quali dipendenti anche dal futuro di alcuni giocatori che per ora è ancora incerto. In un mare di poca sicurezza, figura però vivido e concreto l’interesse per Eric Bailly, di cui dettovi qualche giorno fa. Il difensore del Manchester United piace molto Mourinho, che lo ha già allenato ed è destinato ad essere oggetto di contesa la prossima estate.

Stando a quanto si legge sul Daily Star, in particolar modo, il numero 3 piace molto al Barcellona, che potrebbe decidere di ingaggiarlo al fronte di un esborso di circa 30 milioni di sterline. Una cifra di certo non irrisoria.