Calciomercato, la Roma cerca l’affondo in anticipo per il colpaccio a zero. Arriva un importante aggiornamento, avviati i contatti con l’agente.

La Roma è attesa dal ritorno degli ottavi della Conference League, preludio del derby di domenica contro la Lazio. Josè Mourinho vuole cancellare le ultime due uscite decisamente sottotono e regalare nuovo slancio in vista della parte finale della stagione. In attesa di ritrovare il campo arriva un importante aggiornamento per quel che riguarda le mosse di mercato in casa giallorossa.

Settimana decisiva per la Roma, che allo stadio Olimpico è attesa da due partite fondamentali. Prima il ritorno degli ottavi di Conference League, giovedì sera contro il Vitesse, poi l’atteso derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le ultime due uscite hanno mostrato nuovamente diversi limiti nella rosa a disposizione di Josè Mourinho, non sono mancate nuove bocciature nelle recenti gare. Ecco perchè si guarda con trepidazione alla prossima finestra di calciomercato estivo, sono settimane decisive per capire le mosse future della Roma, sia in entrata che in uscita. C’è un annuncio che arriva dalla Spagna che vede i giallorossi affondare per un nuovo colpaccio a zero, contatti già avviati con l’entourage del giocatore.

Calciomercato Roma, colpaccio a zero | Contatti avviati

Sono settimane fondamentali sul fronte colpi a parametro zero, tanti calciatori stanno decidendo il loro futuro imminente. Al lavoro anche Tiago Pinto, che già ha definito un primo rinforzo in prospettiva in casa giallorossa. Ora, secondo quanto riportato dal sito spagnolo Todofichajes. com i giallorossi cercano l’affondo per un colpo offensivo. Si guarda nuovamente in Premier League e giunge una decisa conferma su un nome di cui vi abbiamo parlato da tempo. Il profilo scelto per rafforzare il settore offensivo dei giallorossi risponde al nome di Alexandre Lacazette, attaccante francese classe 1991. Dal 2017 in forza al club londinese, con cui ha collezionato 194 presenze condite da 70 reti. L’attaccante non ha trovato l’intesa per il contratto e Tiago Pinto sta cercando di bruciare la concorrenza sul tempo. Secondo il sito spagnolo sono stati già avviati i contatti con l’agente del calciatore. Il futuro di Lacazette potrebbe tingersi di giallorosso, seguiranno aggiornamenti in merito.