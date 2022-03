Calciomercato Roma, può arrivare la beffa dalla Premier League. Pronta l’offerta per soffiare il bomber a parametro zero ai giallorossi.

Poche ore separano la Roma dalla gara contro il Vitesse, in palio l’accesso ai quarti di finale della Conference League. In attesa dell’imminente appuntamento europeo, allo stadio Olimpico, c’è uno scenario dall’Inghilterra che può cambiare lo scenario del calciomercato estivo giallorosso. La beffa arriva dalla Premier League, il colpaccio a zero può sfumare così.

Roma attesa da un doppio appuntamento fondamentale allo stadio Olimpico. La prima tappa tra poche ore, stasera la gara di ritorno degli ottavi di Conference League contro il Vitesse. Giallorossi reduci da due prove non esaltanti, la prima proprio in casa degli olandesi -dove però è arrivata la vittoria di misura- la seconda sul campo dell’Udinese, dove è stato essenziale il rigore di Pellegrini per evitare la sconfitta. Gara di stasera preludio al derby contro la Lazio di domenica, due gare che potrebbero dare una vera svolta alla stagione giallorossa. Stagione fin qui non esaltante, ormai è chiaro a tutti che per tornare a lottare al vertice è necessaria una rivoluzione in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, bomber a parametro zero | Super offerta pluriennale

Per rafforzare l’attacco giallorosso di torna a guardare in Premier League. Il campionato inglese in sede di calciomercato ha rappresentato una sorta di porto sicuro per l’asse Pinto-Mourinho. Ancora una volta si tenta di chiudere un colpo in casa Arsenal, stavolta senza incasso per il club inglese. Il nome è quello di Alexandre Lacazette, tornato prepotentemente alla ribalta nei giorni scorsi. Ex Lione, dal 2017 nel club inglese ha collezionato 194 presenze e 70 reti con la maglia dei Gunners. Ora, secondo quanto riportato dal sito TeamTalk.com, sulle sue tracce c’è la decisa concorrenza di un altro club inglese. L’attaccante francese potrebbe restare a Londra, scegliendo il West Ham come nuova squadra. In tal senso gli Hammers stanno preparando l’offerta per convincerlo a cambiare casacca ma non città, ovvero un ricco contratto pluriennale. Aspetto che non gli sarebbe stato garantito in casa Arsenal, Tiago Pinto deve fare i conti con una nuova concorrente per il bomber a parametro zero.