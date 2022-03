Calciomercato Roma, “Mou ha parlato con Pinto”: annuncio sul colpo in difesa

Calciomercato Roma, torna di moda un nome sovente accostato ai giallorossi e sulle cui tracce si registra l’interesse di diversi club.

Che i giallorossi necessitino di migliorie e rinforzi è ormai chiaro da tempo. I nomi dei profili trattati e le rispettive situazioni contrattuali lasciano facilmente intendere come Pinto e colleghi siano alla ricerca di profili europei e graditi allo Special One ma che possano altresì sposare la causa giallorossa senza costringere la società a faraonici esborsi.

Al netto della crescita auspicata dalla piazza dopo la vittoria nel derby, difficilmente la Roma pare poter contare sugli introiti Champions, da sempre fondamentali per club, come quello giallorosso, basati sull’autosostentamento e su investimenti proporzionali ai risultati sportivi ottenuti e le conseguenti entrate finanziarie.

In serata vi abbiamo dato importanti aggiornamenti relativi a tre scenari interessanti diversi reparti della squadra. Questa è infatti perfettibile in ogni singola zona, a partire da quella del portiere dove, fin qui, è mancato un valido alter-ego all’inamovibile Rui Patricio. Il tutto senza dimenticare della questione legata all’alternativa sulla fascia che potrebbe catalizzare un interessante duello in Serie A e della suggestione inglese legata alla forte ammirazione di Mourinho per un giocatore uscente dal Chelsea.

Calciomercato Roma, l’annuncio su Marcos Senesi: lo vuole Mourinho

Se quest’ultima pista interessa il reparto offensivo del centrocampo, non passi inosservato anche quanto annunciato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Ceccarini che ha scandagliato le prossime mosse dei diversi club di Serie A. Particolare attenzione è stata dedicata alle due romane. La Lazio è infatti interessata ad un colpo che rappresenterebbe una sorta di Pedro 2.0, volendo Tare garantire a Sarri Emerson Palmieri.

Sulla sponda più bella e colorata del Tevere, invece, non si è perso di vista Marcos Senesi, relativamente il quale si è così esposto il suddetto. “Mou si è già rivolto a Pinto per individuare i rinforzi in vista della prossima stagione. Anche la difesa sarà ritoccata e l’obiettivo in pole position resta Marcos Senesi del Feyenoord”.