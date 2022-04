Calciomercato Roma, il colpaccio estivo arriva con uno sconto importante. Il prezzo del cartellino è stato dimezzato, le ultimissime.

La Roma tornerà in campo questo pomeriggio allo stadio Marassi. La trasferta contro la Sampdoria aprirà il rush finale della stagione giallorossa, passi falsi vietati per i ragazzi di Josè Mourinho. In attesa di ritrovare il rettangolo da gioco arriva un nuovo scenario in vista della sessione estiva di calciomercato, il prezzo del cartellino è stato dimezzato.

La Roma è pronta a tornare in campo, alle ore 18 la sfida in casa della Sampdoria. Trentunesima giornata di Serie A che da il via allo sprint finale della stagione per i giallorossi. La Roma è in corsa per un piazzamento europeo, attualmente la compagine giallorossa è sesta in classifica, con i quarti di finale di Conference League in vista. Dopo la trasferta ligure sarà il momento di concentrarsi sul Bodo-Glimt per l’andata della sfida ad eliminazione diretta. Josè Mourinho in conferenza stampa è stato chiaro: “Dobbiamo andare lì e giocare molto bene se davvero vogliamo vincere.” Ma non c’è solo il calcio giocato ad occupare le cronache intorno alla squadra giallorossa, arriva un annuncio che fa ben sperare in vista della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, prezzo dimezzato per il colpaccio dell’estate

Il colpaccio estivo può arrivare con uno sconto importante, il prezzo è stato dimezzato. La pista caldissima è quella che porta all’esterno offensivo del Valencia, il classe ’96 Goncalo Guedes. Arrivano solo conferme riguardo l’assalto estivo all’ala portoghese, alle porte un testa a testa serrato tra Roma e Wolverhampton. L’ennesimo indizio viene rilanciato in queste ore dal portale Jornal de Noticias. Nel supplemento sportivo, chiamato Ataque, il quotidiano portoghese descrive il duello serrato tra Wolves e Roma per aggiudicarsi Guedes. L’attaccante sta facendo benissimo in Liga, i numeri parlano di 33 presenze e 13 reti messe a referto finora.

La novità è nel prezzo del cartellino, secondo i portoghesi praticamente dimezzato. Finora si era parlato di una quotazione importante, 40 milioni di euro per strapparlo al club spagnolo. Ora, secondo quanto riportato da Ataque, la valutazione del cartellino si attesta su 20 milioni di euro, il colpaccio estivo può arrivare con uno sconto impressionante.