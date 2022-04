Roma, colpo dei Friedkin: arriva l’ex Manchester City

I Friedkin mettono a segno un nuovo colpo in casa Roma. La proprietà statunitense ha scelto l’ex Manchester City come rinforzo.

Nuovo colpo targato Dan e Ryan Friedkin per rafforzare la Roma. Dopo una serie d’addii, ben quattro nel giro di poche settimane, ora la società giallorossa ha scelto un nuovo rinforzo. La notizia era nell’aria da tempo, ora arriva la conferma definitiva. La proprietà statunitense mette a segno un colpo di livello, tutto fatto per la nomina dell’ex Manchester City.

Non si arresta la rivoluzione Friedkin in casa Roma. La squadra giallorossa sta vivendo un buon momento di forma, la vittoria in trasferta contro la Sampdoria lo ha certificato nuovamente. Sono nove le gare senza sconfitta per la squadra di Josè Mourinho, ora attesa dal primo atto dei quarti di finale della Conference League. Lo sprint finale della stagione giallorossa potrebbe regalare ancora gioie ai tifosi romanisti, mentre in società si mette a segno un nuovo colpo. La proprietà Friedkin si assicura l’ex Manchester City nei propri quadri societari, va avanti il restyling completo della Roma da parte della famiglia statunitense. Dopo il tempo dei saluti è il momento dei nuovi innesti, ricordiamo che nelle scorse settimane avevano lasciato la società i vari Costanzo, De Sanctis e Francesco Calvo.

Roma, nuovo colpo dei Friedkin: arriva l’ex Manchester City

Francesco Calvo in particolare ha lasciato la società nelle scorse settimane per tornare alla Juventus. Il manager aveva già rassegnato le dimissioni come CRO della società giallorossa un anno fa, ma su richiesta dei Friedkin rimase come consulente societario. Ora il suo ritorno alla Juve, dove aveva già ricoperto il ruolo di direttore commerciale, ha lasciato una casella scoperta in casa Roma. Per ovviare a questa assenza la proprietà Friedkin si è mossa senza esitazioni, scelto l’ex Manchester City e Benfica, Ryan Norys. Il nome era già circolato negli scorsi mesi, ora è arrivata la conferma dal sito Sportbusiness.com, i Friedkin hanno nominato Norys come nuovo CRO. Il manager inglese, con un passato anche nei Miami Dolphins nella NFL americana, diventerò il prossimo responsabile finanziario della società giallorossa.