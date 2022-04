Calciomercato Roma, la volontà di Josè Mourinho è stata ancora una volta decisiva. Il suo futuro è sempre più ad un passo dalla Liga.

In casa Roma si anticipa un nuovo scenario in vista del calciomercato estivo. Per l’ennesima volta a dettare le priorità e fissare gli obiettivi ci pensa Josè Mourinho. La volontà del tecnico portoghese è chiara e ridisegna la mappa dei possibili movimenti estivi. Tiago Pinto dovrà essere abile ad esaudire i desideri del connazionale in panchina, la palla passa al general manager della Roma. L’effetto domino rimbalza per tutta l’Europa, in Spagna si preparano all’affondo.

Le attenzioni dell’immediato sono rivolte verso il campo da gioco in casa Roma, giovedì sera il ritorno dei quarti in Conference League. In palio l’accesso alle semifinali della nuova competizione europea, da ribaltare il 2-1 accusato in Norvegia all’andata e sfatare una volta per tutte lo spauracchio Bodo-Glimt. In tre partite sono arrivate due sconfitte ed un pareggio per gli uomini di Mou, ma la gara da dentro o fuori è quella che conta e si giocherà tra due giorni allo stadio Olimpico. In attesa della sfida europea c’è anche un nuovo scenario da riportare in vista della sessione estiva di calciomercato, in Spagna non hanno alcun dubbio. Secondo quanto riportato dai media iberici la volontà dello Special One è stata decisiva, col via libera per la firma in Liga.

Calciomercato Roma, Mou ha deciso: futuro in Liga

Nuovo scenario in vista della sessione estiva di trattative, in Spagna non hanno alcun dubbio. Secondo quanto riportato dal sito Elgoldigital.com la Roma avrebbe deciso di defilarsi nella corsa a Marc Roca. Il centrocampista spagnolo è in rotta col Bayern Monaco, come vi avevamo raccontato nelle scorse ore. Anche i giallorossi sono stati più volte accostati al suo profilo, ma non manca concorrenza per l’ex Espanyol. In prima linea per riportarlo in patria c’è il Betis Siviglia di Pellegrini, che ora può tentare l’affondo immediato. Secondo quanto riportato dal sito iberico infatti la volontà di Mourinho è chiara, tornare all’assalto del centrocampista svizzero Granit Xhaka. Previsto un nuovo braccio di ferro con l’Arsenal, mentre il Betis si prepara all’affondo per riportare Roca in Liga.