Calciomercato Roma, Tiago Pinto sorpassato per il colpo a zero. Si prospetta la vendetta dell’ex, ecco lo scenario che conferma tutto.

Il finale di stagione in casa giallorossa sta riservando diverse sorprese in positivo ai tifosi giallorossi. Anche nella gara di ieri si sono visti passi in avanti nella squadra allenata da Josè Mourinho, giallorossi che hanno acciuffato il pareggio in extremis in casa del Napoli. Segno X che mantiene inalterate le distanze dalla Juventus, ancora al quarto posto con cinque punti di vantaggio in Serie A. In attesa del prossimo big match, sabato pomeriggio in casa dell’Inter, c’è una conferma pesante sul fronte del calciomercato estivo.

Sono settimane fondamentali per quel che riguarda il destino dei calciatori a parametro zero. Basti pensare all’operato di Tiago Pinto, il general manager della Roma sta lavorando da diverso tempo in vista della sessione estiva di calciomercato. Il portoghese ha anche definito il primo colpo a parametro zero, prelevando dal Benfica il giovane portiere Mile Svilar. L’estremo difensore si aggregherà alla Roma a partire dalla prossima stagione, prendendo il posto del brasiliano Fuzato, espulso dalla panchina nella gara infuocata di ieri sera. La Roma ha mandato nuovamente buoni segnali ai tifosi, riuscendo ad agguantare il pareggio in casa del Napoli oltre il novantesimo minuto ed ora è attesa dal big match in casa dell’Inter. Nel frattempo arriva una decisa conferma per quel che riguarda il calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, la vendetta dell’ex per il colpo a zero

All’orizzonte la più classica delle vendette dell’ex ai danni di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese ha un passato importante proprio nelle fila del Benfica. Il club portoghese si è visto sfilare a parametro zero il giovane portiere Svilar, ma ora medita la vendetta sempre a parametro zero. Secondo quanto riportato dal sito Record.pt il Benfica sta intensificando i contatti per l’ingaggio del centrocampista portoghese Xeka. Il calciatore si sta mettendo in mostra con la maglia del Lille ed il suo futuro sembra essere sempre più vicino al ritorno in patria. Ennesima conferma rispetto a quanto riportato nelle scorse settimane, anche il prossimo tecnico del club lusitano, l’olandese Roger Schmidt, sembra essere un grande estimatore del centrocampista classe 1994.