Calciomercato Roma, ufficiale: va via a zero

Calciomercato Roma, c’è il via libera ufficiale per il colpo a parametro zero. Ora non ci sono più dubbi, ecco il saluto del calciatore ai tifosi.

La Roma è attesa da due gare fondamentali per l’intera stagione, la prima è in programma domani sera. Negli ultimi novanta minuti della Serie A la squadra giallorossa è obbligata a vincere per centrare la qualificazione matematica alla prossima Europa League. La trasferta di Torino farà da apripista ad una gara attesa con fibrillazione, la finale di Conference League, in programma a Tirana contro il Feyenord. In attesa di 180 minuti cruciali per il bilancio del primo anno di Josè Mourinho sulla panchina giallorossa arriva un importante aggiornamento in vista della sessione estiva di calciomercato.

Due gare che valgono un’intera stagione per la Roma di Josè Mourinho. 180 minuti in cui la squadra giallorossa è padrona del proprio destino e se dovessero arrivare due vittorie sarebbe un finale epico per il primo anno in panchina dello Special One. I primi 90 minuti andranno in scena domani sera, sul campo del Torino di Ivan Juric. Nell’ultima gara della Serie A i giallorossi sono padroni del proprio destino in chiave qualificazione in Europa League. Il sesto posto garantirebbe l’accesso matematico alla competizione europea, in caso contrario ci sono Atalanta e Fiorentina che premono ad un solo punto da Pellegrini e compagni. Il 25 maggio poi c’è l’appuntamento che si attende con ansia ed elettricità, la finale della Conference League contro il Feyenord. Ma le attenzioni si riversano anche sulla prossima campagna acquisti, ecco il saluto ufficiale dalla Premier League.

Calciomercato Roma, ecco il saluto ufficiale: va via a zero

Le strade tra Nemanja Matic ed il Manchester United sono pronte a separarsi. Il centrocampista 33enne serbo è stato da poco salutato ufficialmente dal club, tramite una dedica sui canali ufficiali. Il suo profilo è stato accostato recentemente alla Roma, con Josè Mourinho che sarebbe molto contento di accoglierlo nel nuovo centrocampo della squadra giallorossa. Ecco uno stralcio delle parole del centrocampista, che ha commosso i tifosi dei Red Devils: “Ho cercato di essere un giocatore del Manchester United non solo in campo ma anche fuori. So cosa significa questo stemma per i nostri tifosi, quindi bisogna essere sempre da esempio.”