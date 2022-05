Calciomercato Roma, con la finale di Conference League in vista si anticipano diversi scenari in vista della sessione estiva. Arriva il sorpasso in Premier.

Tre giorni separano la Roma dall’appuntamento che può cambiare completamente la prima stagione di Josè Mourinho in panchina. Mercoledì 25 maggio la finale della Conference League a Tirana, trentuno anni dopo l’ultima finale in Europa. In attesa dell’appuntamento che scalda i cuori di tutto l’ambiente giallorosso si accendono i riflettori anche sulla finestra estiva di calciomercato. Dalla Premier League spunta l’offerta per il colpo offensivo in estate, ecco i 35 milioni per il sorpasso decisivo.

E’ iniziato il conto alla rovescia verso la finale di Tirana in casa Roma. La squadra giallorossa ha salutato in scioltezza il campionato, archiviando con un rotondo 0-3 la pratica Torino. Strappato il pass per la prossima Europa League, ora si contano le ore verso la gara contro il Feyenord. Tra tre giorni esatti andrà in scena la finale della Conference League, occasione unica per tornare ad alzare un trofeo in casa giallorossa. Josè Mourinho può entrare nella storia del club alla sua prima stagione in giallorosso, mercoledì la gara della verità prima del rompete le righe generale. Nel frattempo la finestra estiva di calciomercato incombe, con una conferma decisa verso il futuro in Premier League.

Calciomercato Roma, Mourinho sorpassato: 35 milioni dalla Premier

Riflettori accesi sul futuro di Hugo Ekitike, attaccante 19enne in forza allo Stade Reims. Nelle scorse ore era arrivata l’apertura ufficiale ad una nuova esperienza, dopo un anno più che positivo dello stesso in Ligue 1. Anche la Roma è stata accostata sulle sue tracce, ma dalla Premier League potrebbe arrivare l’affondo finale. Secondo quanto riportato dal sito Newcastletoons.com l’attaccante potrebbe finire a giocare nei Magpies, dopo i contatti avviati già nella scorsa sessione invernale di calciomercato. Nell’occasione la volontà del calciatore fu decisiva, no al Newcastle per continuare a fare esperienza nel Reims. Ora, a poco più di un mese dall’apertura della campagna acquisti estiva, il club inglese ha intenzione di tornare all’assalto per la punta. Sul piatto il Newcastle è pronto a mettere la bellezza di 35 milioni di euro, il futuro di Ekitike potrebbe tingersi presto di bianconero.