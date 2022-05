Calciomercato Roma, arriva la firma a parametro zero che pone fine alla telenovela sul futuro del centrocampista conteso. Ha già firmato.

La Roma ha archiviato nel migliore dei modi gli ultimi novanta minuti della Serie A, conquistando la qualificazione alla prossima Europa League. Un ultima gara attende i giallorossi guidati da Josè Mourinho, la finalissima della Conference League contro il Feyenord. La prima stagione del portoghese ha riacceso i sogni di gloria in casa giallorossa, con i tifosi che sognano il ritorno di un trofeo che manca da troppi anni. In attesa della finale, decisiva per il bilancio del primo anno a guida Special One, si risolve un nodo di calciomercato che ha infiammato l’Europa nei mesi scorsi. E’ arrivata la firma per il colpo a parametro zero.

Tre giorni ad un appuntamento che vale un pezzo di storia per la Roma e Josè Mourinho. Mercoledì sera i giallorossi giocheranno la finale della Conference League in quel di Tirana, contro gli olandesi del Feyenord. Mentre non mancano intrecci di mercato con gli avversari si risolve una telenovela che ha infiammato il calciomercato in giro per l’Europa. Svelato il futuro del colpo a parametro zero, a dissipare la nebbia ed i dubbi ci ha pensato direttamente Sky, poche ore fa. L’annuncio della firma avvenuta regala nuovi scenari in vista della campagna acquisti estiva anche in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, annuncio Sky: firma a parametro zero

Sky ha svelato il futuro di Boubacar Kamara, il francese ha firmato con l’Aston Villa. Secondo l’emittente sportiva è stato decisivo l’intervento in prima persona di Steven Gerrarg, allenatore dei Villains. Kamara lascia il Marsiglia a parametro zero, il classe ’99 ha collezionato col club francese la bellezza di 142 gare e 4 reti. Svelato il suo futuro, beffate le tante concorrenti che lo avrebbero accolto con entusiasmo nel proprio centrocampo. Non solo la Roma venne accostata al suo futuro, anche l’Atletico Madrid di Simeone sembrava ad un passo dal suo ingaggio. La firma invece arriva in Premier e può aprire le porte ad un altro assalto in vista della sessione estiva in casa giallorossa. Proprio dal club inglese può liberarsi Douglas Luiz, centrocampista brasiliano a lungo accostato ai pensieri di Josè Mourinho.