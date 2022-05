Calciomercato Roma, alla vigilia della finale di Conference League cambia lo scenario in vista della sessione estiva. Mendes tradisce Mou.

La Roma è attesa da una gara storica, domani sera in quel di Tirana. I giallorossi possono tornare ad alzare un trofeo dopo quattordici anni, l’ultimo ostacolo per la conquista della Conference League si chiama Feyenord. In attesa di una gara cruciale, per il bilancio stagionale di Mourinho e la storia del club, il tecnico portoghese rischia di essere tradito dall’agente connazionale più famoso al mondo. Ecco lo sgarbo di Jorge Mendes, oltre 17 milioni sul piatto a luglio.

La Roma è alla vigilia dell’ultima gara stagionale, tra ventiquattro ore è in programma la finale della Conference League contro il Feyenord. La squadra giallorossa non raggiungeva una finale in Europa da ben trentuno anni e la prima stagione di Josè Mourinho può entrare negli annali del club. In attesa della sfida da brividi, con l’entusiasmo dei tifosi alle stelle, si guarda con insistenza anche alla prossima sessione di calciomercato. Il mese di luglio porterà all’apertura ufficiale della campagna acquisti ed i riflettori si accendono su Jorge Mendes, il procuratore portoghese più famoso del mondo.

Calciomercato Roma, Mendes tradisce Mou: sgarbo da 17.5 milioni

Mendes potrebbe tradire Mourinho tra poco più di un mese. L’asse è tutto portoghese, l’oggetto dei desideri è l’ala offensiva del Valencia, Goncalo Guedes. I radar giallorossi erano stati segnalati sulle sue tracce a partire dalla sessione invernale di calciomercato, salvo poi sfumare proprio nelle battute finali. L’interesse di Mou nei confronti del connazionale, classe 1996 ed autore di un’ottima stagione in Liga, deve scontrarsi con un asse tutto portoghese che porta dritto in Premier League. Secondo quanto rilanciato dal sito GiveMeSport il Wolverhampton ha intenzione di strappare alla concorrenza l’esterno offensivo. Il calciatore sarebbe tra le prime scelte del portoghese Bruno Lage, allenatore dei Wolves, che ha intenzione di rafforzare con decisione il settore offensivo della propria squadra. L’accordo tra le parti potrebbe chiudersi sulla base di 17.5 milioni di euro, a proposito di lusitani, Tiago Pinto è stato avvertito.