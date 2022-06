Calciomercato Roma, a sorpresa si scatena l’asta per Jordan Veretout in vista della sessione estiva. Tiago Pinto può scatenarsi per la cessione.

Riflettori accesi sul futuro di Jordan Veretout, sempre più al passo d’addio in casa Roma. Il centrocampista francese è uno dei tanti calciatori scarificabili in vista della sessione estiva di calciomercato e Tiago Pinto ora può incrociare le dita. Il general manager portoghese spera nell’asta al rialzo in vista di luglio e l’annuncio che arriva dalla Francia conferma il semaforo verde per la cessione dell’ex Fiorentina. Ecco cosa potrebbe accadere in Ligue 1 in vista della sessione di campagna acquisti estiva.

Nuovo inserimento a sorpresa per il futuro di Jordan Veretout, l’ex Fiorentina è sempre più vicino all’addio alla Roma. Il mancato rinnovo del contratto e delle prestazioni sempre meno convincenti nell’arco della stagione vedono l’addio ad un passo, dopo tre stagioni in maglia giallorossa. La sua cessione può essere la chiave per una rivoluzione totale a centrocampo, che ha già salutato Henrikh Mkhitaryan a parametro zero. Con la cessione del francese invece Pinto spera di monetizzare il più possibile e l’annuncio che arriva dalla Ligue 1 sorride al general manager della Roma. All’orizzonte potrebbe scatenarsi un’asta a sorpresa per l’ex viola.

Calciomercato Roma, asta a sorpresa per Veretout: Pinto gongola

Secondo quanto riportato dal sito francese, Foot01.com sono due le piste caldissime in Ligue 1 per Jordan Veretout. Il transalpino venne accostato anche alle mire del Newcastle ma ora nel suo futuro sembra esserci un ritorno in patria. Stando a quanto rilanciato dal portale che segue il mercato francese sulle tracce dell’ex Fiorentina è ancora vivo l’interesse del Marsiglia. Il club francese è già stato alleato sul fronte delle cessioni per Tiago Pinto ed ora i tavoli potrebbero riaprirsi. Ma la squadra allenata da Sampaoli deve fare i conti con una concorrente interna, anche l’Olympique Lione sarebbe sulle tracce del numero 17 della Roma. Il vantaggio del Marsiglia potrebbe essere rappresentato dal fatto di partecipare alla prossima Champions League ma il Lione potrebbe provare l’assalto aumentando l’offerta sul tavolo.