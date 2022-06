Calciomercato Roma, sorpresa Friedkin: Gundogan può arrivare così

I Friedkin possono ricevere l’assist per portare il centrocampista a Roma nella prossima finestra di calciomercato estivo

A Roma tutti i tifosi stanno aspettando l’annuncio del grande colpo di calciomercato. E tutto questo ancora prima dell’inizio delle trattative. Il grande entusiasmo creato intorno alla squadra è stato creato grazie a José Mourinho e al cammino dei giallorossi in questa stagione. La Roma, infatti, ha raggiunto la qualificazione in Europa League grazie al quinto posto in campionato, ma soprattutto grazie alla vittoria della Conference League. La vittoria del neonato trofeo targato Uefa è stata la ciliegina sulla torta di una stagione fantastica, giocata ad alti livelli. Se Abraham e compagni non avessero perso punti per strada in malo modo, ad esempio contro al Juventus a gennaio, il risultato sarebbe potuto essere anche migliore. Nessuna lamentela, però, visto che anche così i tifosi possono essere più che contenti.

A questo grande entusiasmo la Roma dovrà rispondere nel migliore dei modi, ovvero con un calciomercato che rispetti la linea di miglioramento che i Friedkin hanno intrapreso. Dan e Ryan, infatti, hanno intenzione di migliorare la rosa a disposizione e per farlo vogliono intervenire sul mercato. Dalle parole e dai gesti dei due, si può intuire, poi, come non verranno fatti colpi da 40 milioni come quello che ha portato Tammy Abraham nella Capitale la scorsa estate. Uno spiraglio per un colpo top, però, c’è sempre e i tifosi si sono aggrappati a questo, sperando in questo nome o quell’altro. Un calciatore che potrebbe essere un obiettivo serio e che nelle scorse settimane è stato proprio a Roma è Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City scaricato da Guardiola.

Calciomercato Roma, sorpresa dei Friedkin: Gundogan può arrivare grazie al Decreto Crescita

Di questa occasione, AsRomaLive.it ne aveva già parlato in passato, ma ora la notizia è tornata di moda con i tifosi che chiedono alla proprietà un gran colpo. Secondo quanto riporta Leggo, il calciatore è stato scaricato da Guardiola e sulle sue tracce ci sono proprio i Friedkin. Il contratto del tedesco, poi, è di circa 7 milioni. Una cifra molto alta per le tasche dei giallorossi, che però potrebbero essere aiutati dal Decreto Crescita.