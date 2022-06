Calciomercato Roma, fumata bianca da 3 milioni: sorpasso finale

Calciomercato Roma, tutto delineato per il colpo da 3 milioni e il grande salto. Tutti gli aggiornamenti.

Stiamo assistendo in questa fase al diffondersi di grandi e nobilissimi nomi, accostati alla squadra giallorossa e non solo. Nonostante le difficoltà economiche vissute dal nostro campionato e l’impossibilità di quest’ultimo di competere con manifestazioni come la Premier League, diversi top team italiani starebbero pensando ad autentici campioni per rinforzarsi.

Basti pensare a Di Maria che, dopo tanti dubbi e attese, sembrerebbe prossimo all’essersi convinto a deliziare i tifosi juventini per almeno un anno. Passando ovviamente per il gran ritorno di Romelu Lukaku a Milano, il cui approdo avrebbe attualmente congelato l’operazione Dybala, come ammesso in questi minuti dallo stesso Marotta.

A tutto ciò si aggiungano anche le voci su Pogba o, andando al mondo di nostro maggiore interesse, su quel Cristiano Ronaldo attualmente rappresentante una semplice suggestione ma accostato con flebile costanza in queste ultime ore alla Roma del connazionale Mourinho.

Calciomercato Roma, 3 milioni e concorrenza superata: fumata bianca per il difensore

L’importanza di questi profili non deve però far snobbare altri nomi che potrebbero comunque rivelarsi non poco utili. Certo, la vittoria in Conference League e le dichiarazioni nella serata di Tirana da parte dello Special One finalizzate ad esortare i Friedkin ad alzare l’asticella attualmente lasciano credere ai tifosi di potersi attendere un gran colpo.

Ciò non porti però a sottovalutare le piste Celik o Frattesi, attualmente ancora vivide e per le quali potrebbero esserci aggiornamenti nelle prossime ore. La lista di Pinto pullula di elementi che possano, a detta anche dello stesso allenatore, far bene ma al contempo arrivare a condizioni convenienti. In una tassonomia condivisa anche con Solbakken, figurava fino a qualche tempo fa anche il “nuovo Benatia”.

Ci riferiamo a quell’Achraf Dari, difensore centrale marocchino reduce da una grande stagione al Wyad AC che ha fatto nascere non poche attenzioni nel nostro continente. L’età di 23 anni e il costo di circa 3 milioni aveva attirato anche gli addetti ai lavori di Trigoria. Le voci su tal fronte si erano però già ammorbidite dopo il forte inserimento dell’Angers ma, stando a quanto raccolto da Foot Mercato, Achraf sarebbe vicinissimo al passaggio ad un altro club di Ligue 1.

Il Brest ha infatti superato la concorrenza dei connazionali su citati e sarebbe prossimo al suo ingaggio.