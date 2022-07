Calciomercato Roma, nuova cessione in Serie A definita per Tiago Pinto. Addio immediato e firma da 10 milioni di euro.

La Roma ha disputato ad ora di pranzo la prima amichevole della tournée estiva nel sud del Portogallo. I giallorossi si sono imposti per 2-0 sugli inglesi del Sunderland, in rete anche Nicolò Zaniolo. Il numero 22 giallorosso continua ad essere un nome rovente sul fronte delle cessioni, con la Juventus pronta ad alzare il pressing finale. Nel frattempo le attenzioni si spostano su Tiago Pinto, il general manager non ha viaggiato con la squadra verso l’Albufeira. Il motivo è semplice, la missione estiva del dirigente ex Benfica è sbrogliare la matasse del calciomercato in casa giallorossa.

Il nome più caldo in uscita rimane quello di Nicolò Zaniolo, per il quale si prevede un assalto finale della Juventus a stretto giro di posta. Ma l’urgenza sul fronte delle uscite in casa giallorossa non riguarda certamente il numero 22, che oggi è sceso in campo nel secondo tempo ed ha anche segnato nella vittoria al Sunderland. Piuttosto Tiago Pinto deve piazzare gli esuberi della rosa giallorossa, nodo importante da sciogliere seppure la situazione sia ben diversa da quanto vissuto dodici mesi fa. La prima finestra di calciomercato dall’arrivo di Mourinho vide una lunghissima lista di calciatori messi ai margini della rosa, alcuni non ceduti nella sessione estiva.

Calciomercato Roma, Pinto sbloccato: 10 milioni in arrivo così

Si sblocca il fronte delle cessioni in casa giallorossa, ieri era stata la volta del giovane Persson, ceduto al Lecce. Quest’oggi si è trovata la quadra per il passaggio di Gonzalo Villar al Monza. La squadra guidata da Berlusconi e Galliani si sta muovendo con decisione sul fronte del calciomercato in entrata. Dopo gli innesti di Pessina e Sensi il nuovo tassello del centrocampo brianzolo è il giallorosso, reduce da un non brillantissimo prestito al Getafe. Secondo quanto riportato su Twitter da Gabriele Conflitti le cifre sarebbero le seguenti: 1 milione per il prestito, 7 per il riscatto in caso di salvezza e 2 milioni legati ai bonus.