Calciomercato Roma, continua senza soste il lavoro di Tiago Pinto. Il general manager dopo l’affare Dybala fiuta nuove occasioni

Tiago Pinto quest’oggi ha aperto la conferenza stampa di presentazione di Paulo Dybala. L’ingaggio a parametro zero della Joya ha fatto esplodere l’entusiasmo in casa giallorossa. I tifosi della Roma questa sera celebreranno pubblicamente il colpo Dybala, con la presentazione organizzata a sorpresa all’Eur da parte della società giallorossa. Mentre Pinto si gode l’ultimo colpaccio offensivo il calciomercato estivo può presentare una nuova occasione a sorpresa per il general manager della Roma.

Il calciomercato in entrata in casa Roma continua ad essere rovente. La pista più calda per il centrocampo porta nuovamente a Georginio Wijnaldum, mentre in difesa c’è una doppia opzione sui nomi di Bailly del Manchester United e lo svincolato Zagadou. In parallelo il general manager ex Benfica lavora al fronte delle cessioni, apparentemente fermo nelle ultime battute di mercato. Se in Serie A sembra arenarsi la pista che portava Gonzalo Villar al Monza, c’è un ritorno di fiamma a sorpresa da riportare, stavolta nel campionato cadetto.

Calciomercato Roma, il ritorno dell’ex: mossa a sorpresa

Secondo quanto riportato dal sito Primocanale.it c’è una pista suggestiva da registrare in casa Genoa. Il Grifone è retrocesso in Serie B nello scorso campionato, ma la proprietà ha in mente una risalita immediata. Ecco perchè, stando a quanto riportato dal media ligure, si è fatto anche il nome di Stephan El Shaarawy per il reparto offensivo rossoblu. L’italo-egiziano non è la prima scelta dell’attacco giallorosso ed il suo ingaggio pesa per 3.5 milioni di euro annui. La chiusura della trattativa resta in salita per il Grifone, che vorrebbe fare leva sul lato emotivo per il trasferimento. L’attaccante proprio con la maglia del Genoa debuttò in Serie A, facendosi conoscere ad apprezzare dal grande pubblico.