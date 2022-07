Calciomercato Roma, quinto colpo servito: sorpasso in quota

Calciomercato Roma, fari puntati sull’operato di Tiago Pinto. Il general manager, dopo il colpo Dybala, ha messo nel mirino un nuovo rinforzo

L’indizio in “quota” non mente, Tiago Pinto è pronto a mettere a segno un nuovo colpo in entrata. Quest’oggi è il giorno della “Joya” in casa giallorossa. Paulo Dybala ha preso parte alla sua prima conferenza stampa da Trigoria, questa sera sarà il momento di ricevere il primo bagno di folla giallorosso. La piazza romanista è tornata a sognare grandi traguardi dopo la firma del talentuoso attaccante argentino, ma Tiago Pinto non ha intenzione di fermarsi qui.

Finora Tiago Pinto ha messo a segno quattro colpi in entrata, praticamente uno per ruolo. A partire da quello più altisonante, l’ingaggio a parametro zero di Paulo Dybala fino al nuovo secondo portiere, Mile Svilar prelevato dal Benfica. In mezzo al campo è arrivato, sempre a parametro zero come i primi due nomi, Nemanja Matic dal Manchester United. Mentre sulla corsia di destra Mourinho ha accolto Zeki Celik, l’unico calciatore per cui la Roma ha versato cash per il cartellino. Gli altri tre innesti sono arrivati con la formula del parametro zero e tutto lascia pensare che Pinto ci abbia preso gusto.

Calciomercato Roma, quinto colpo a un passo: indizio in quota

Il modus operandi della firma gratis potrebbe svelarsi la formula vincente anche per un nuovo rinforzo difensivo. Quest’oggi si è riaccesa la pista che porta a guardare a Bailly in casa Manchester United, ma resta di stretta attualità anche il nome di Dan-Axel Zagadou. Il roccioso difensore francese, di piede mancino, ha lasciato a parametro zero il Borussia Dortmund. Decisivo per il divorzio dalla squadra tedesca un lungo periodo di infortuni che lo ha tenuto fuori dal campo, e che preoccupa anche Tiago Pinto. Intanto gli analisti di scommesse in chiave mercato sciolgono le riserve: i betting analyst di Sisal quotano l’approdo del difensore francese alla Roma a 1.70. Sorpassata con decisione la pista che porterebbe a Marcos Senesi, quotato a 3 volte la posta.