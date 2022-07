Calciomercato Roma, cambiano a sorpresa gli scenari per Tiago Pinto. Il ribaltone in Serie A ha pronta la nuova offerta sul tavolo

Sono giorni infuocati sull’asse del calciomercato in casa Roma. La squadra giallorossa in queste ore si trova in Israele, domani la suggestiva amichevole contro il Tottenham di Antonio Conte. Anche Tiago Pinto è volato con il resto della squadra alla volta di Tel Aviv, non si escludono summit di mercato con l’omologo in casa londinese, Fabio Paratici. Ma tante situazioni di mercato sembrano essere in dirittura d’arrivo in casa giallorossa, sia in entrata che in uscita. Mentre prende sempre più piede l’ipotesi Andrea Belotti a parametro zero, c’è da registrare il possibile ribaltone in Serie A. C’è già stato il contatto con Pinto, nuova offerta sul tavolo.

E’ più che probabile che a margine dell’amichevole tra Roma e Tottenham si approfondisca il discorso legato a Nicolò Zaniolo. Non è un mistero che Antonio Conte farebbe carte false per allenare il numero 22 giallorosso e Paratici potrebbe tentare l’affondo proprio in occasione del prestigioso match amichevole in programma domani sera. Ma il nome dell’ex Inter non è l’unico che accende il calciomercato delle uscite in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, ribaltone in Serie A: nuova offerta sul tavolo

Fari puntati sul futuro di Stephan El Shaarawy, l’attaccante ex Milan non è una primissima scelta per l’attacco giallorosso ed il suo è un ingaggio piuttosto ingombrante. Il Faraone percepisce 3.5 milioni di euro di stipendio annuale, non è da escludere una sua uscita per alleggerire il monte ingaggi della rosa giallorossa. Se finora si era parlato con insistenza di un interesse dell’Atalanta, nell’ambito di un maxi scambio tra la squadra di Mourinho e quella di Gasperini, ora spunta un clamoroso ribaltone in Serie A. Secondo quanto scritto da il Corrieresalentino.it, il Lecce starebbe coltivando il sogno El Shaarawy. Come riporta il portale d’informazione pugliese, Corvino ha intenzione di fare sul serio ed avrebbe già avviato i contatti. L’offerta sarebbe stata formulata sulla base di un prestito annuale con opzione di riscatto.