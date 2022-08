Calciomercato Roma, concorrenza in aumento e assalto bianconero alle porte. E’ stata presentata una nuova offerta sul tavolo

Si infiamma il calciomercato estivo in casa Roma. Tiago Pinto, dopo il colpo Dybala, sta spingendo per un nuovo doppio innesto di livello. I nomi roventi in casa giallorossa sono quelli di Gini Wijnaldum a centrocampo ed Andrea Belotti in attacco. Ma sono tanti i profili accostati ai desideri della coppia lusitana formata da Pinto e Mourinho. Un obiettivo però rischia di sfumare definitivamente, Pinto è accerchiato e spunta anche l’offerta bianconera sul tavolo.

La nuova stagione si avvicina in casa Roma. Sabato sera la squadra si presenterà al pubblico casalingo dello stadio Olimpico, in amichevole contro lo Shaktar Donetsk. Esattamente una settimana dopo sarà il momento di affrontare la prima gara ufficiale della nuova stagione: il 14 agosto in casa della Salernitana. Con un Paulo Dybala in più in attacco e tante sorprese che possono arrivare da queste fasi, cruciali, di calciomercato estivo per Tiago Pinto. Il general manager continua ad essere molto vigile anche sul fronte delle cessioni, mentre la concorrenza per un obiettivo in Premier si fa spietata.

Calciomercato Roma, Pinto sotto assedio: offerta bianconera per Bailly

Dopo il doppio innesto a centrocampo ed in attacco le attenzioni di Tiago Pinto possono riversarsi sul settore arretrato. La retroguardia della Roma potrebbe arricchirsi presto di un nuovo arrivo di spessore, ma in Premier League la concorrenza continua ad aumentare. L’oggetto dei desideri risponde al nome del centrale ivoriano, Eric Bailly, messo alla porta da ten Hag in casa Manchester United. Josè Mourinho gradirebbe tornare ad allenarlo, ma la concorrenza per Pinto continua ad aumentare. Nella giornata di ieri l’inserimento del Siviglia dalla Spagna, ma non solo. Secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista Pete O’Rourke, anche il Fulham si è iscritto alla corsa per il centrale ivoriano. La società bianconera avrebbe già presentato l’offerta per battere la concorrenza e convincerlo al trasferimento verso il Craven Cottage.