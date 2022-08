Calciomercato Roma, dalla Spagna: un esubero per il Real Madrid

L’agente del giocatore della Roma ha cercato di puntare in alto e bussare alle porte dei Blancos in questo calciomercato estivo

Arrivati a questo punto del calciomercato, Tiago Pinto deve occuparsi sia delle cessioni che degli acquisti. Anche se nei piani di Mourinho c’è quello di rinforzare ulteriormente la rosa con tre nuovi innesti, il general manager dell’area sportiva della Roma deve sfoltire la rosa. Sono diversi, infatti i calciatori che non fanno parte dei piani del tecnico portoghese e che quindi sono pronti a lasciare Trigoria in queste calde settimane di agosto. Fino a qualche giorno fa, poi, a parte si allenavano solamente Amadou Diawara, mentre ora anche Justin Kluivert e Riccardo Calafiori si sono uniti ai due centrocampisti che lo scorso anno hanno giocato poco e niente in giallorosso.

Anche se il loro destino li accomuna, nessuno di questi infatti verrà utilizzato da José e per loro c’è solo la cessione, le loro partenze sono diverse. Quella di Amadou Diawara è la più complicata pe Pinto visto che il calciatore continua a non trovare destinazioni apprezzabili sin da gennaio. A inizio 2022, infatti, il gm voleva cederlo in prestito per non farlo svalutare e, soprattutto, per non tenerlo fermo. Il guineano, però, ha rifiutato diverse trattative e lo stesso sta facendo ora. L’addio di Carles Perez sembra molto vicino con un indizio social che ha svelato come la sua partenza sia imminente. Infine, uno di quelli ad avere molto mercato è Justin Kluivert.

Calciomercato Roma, rifiuto immediato alla proposta

L’olandese è vicino a diventare un nuovo rinforzo del Fulham, che ha accelerato per chiudere la trattativa in tempi brevi. Secondo quanto riporta elnacional.cat, però, l’agente dell’olandese aveva fatto anche un tentativo per proporlo a una big spagnola. Si tratta del Real Madrid che è alla ricerca di un attaccante. Secondo il quotidiano iberico, però, Ancelotti avrebbe rifiutato immediatamente la proposta visto che ritiene l’arrivo dell’olandese inutile per la squadra. Carletto, infatti vorrebbe qualcuno che possa dare qualcosa in più alla rosa e Kluivert, che non trova spazio nella Roma, non corrisponde a questo profilo.