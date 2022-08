Calciomercato Roma, Pinto senza freni: altri 10 milioni subito

Calciomercato Roma, Tiago Pinto va avanti senza freni in questa sessione. Tra poco Wijnaldum sbarcherà a Roma, e c’è un nuovo affare in chiusura

La lunga estate dei tifosi giallorossi continua a riservare liete sorprese. E’ questione di ore per lo sbarco di Gini Wijnaldum a Ciampino, il centrocampista olandese rappresenta un nuovo colpaccio del general manager dopo l’operazione Paulo Dybala. L’altro nome caldissimo in entrata è quello del Gallo, Andrea Belotti. Con l’ex numero 9 del Torino si è trovata l’intesa totale, si attende solo il via libera dalle cessioni in attacco. E Tiago Pinto non ha intenzione di perdere ulteriore tempo, c’è l’affondo per l’affare in Premier League, ecco tutti i dettagli sulle prossime manovre.

E’ una giornata importantissima sul fronte del calciomercato in casa Roma. In queste ore Gini Wijnaldum è in volo insieme alla famiglia direzione Ciampino. Tiago Pinto mette a segno un nuovo colpo di livello in entrata, riuscendo a superare i diversi ostacoli nella trattativa legata al centrocampista olandese che lascia il PSG. L’ex Liverpool arriverà tra poco nell’aeroporto della Capitale, poi sarà il momento delle visite mediche e della firma, in contemporanea si sblocca con decisione anche il fronte delle uscite in casa giallorossa. L’affare in Premier League è in dirittura d’arrivo.

Calciomercato Roma, Pinto senza freni: 10 milioni subito dalla Premier

Se l’arrivo del centrocampista olandese apparecchia l’addio per Jordan Veretout, direzione Marsiglia, c’è luce verde anche riguardo l’addio di Justin Kluivert. L’ala offensiva è reduce dal prestito al Nizza in Ligue 1 e non è stato aggregata alla prima squadra durante la preparazione pre-stagionale. Ora, secondo quanto scritto su Twitter da Marco Conterio, la svolta sta arrivando nel campionato inglese. L’esterno offensivo sarebbe ad un passo dall’addio definitivo direzione Fulham. L’affare permetterebbe a Tiago Pinto di incassare subito un nuovo gruzzoletto: sul piatto 10 milioni di euro che faranno respirare le casse romaniste. E chissà che non arrivi immediatamente la firma di Andrea Belotti dopo l’addio all’attaccante olandese, i tifosi giallorossi attendono con fiducia ed entusiasmo.