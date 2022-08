Calciomercato Roma, l’addio è solo rimandato e cambia anche la formula dell’operazione. Ecco cosa succede sul fronte delle cessioni

E’ arrivato il giorno di Gini Wijnaldum in casa Roma, il centrocampista olandese è sbarcato a Ciampino nel tardo pomeriggio. I tifosi giallorossi hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo nell’aeroporto della Capitale. L’arrivo del centrocampista olandese dal PSG ha riacceso l’entusiasmo generale della piazza romanista, già su di giri dopo l’ingaggio a parametro zero di Paulo Dybala. Sul fronte delle cessioni invece cambia uno scenario per il general manager giallorosso, addio rimandato e nuova formula per la firma imminente.

E’ un ‘estate di passione pura quella vissuta dai tifosi della Roma. La piazza giallorossa, già galvanizzata dalla conquista della Conference League a fine maggio, continua a sognare grazie al calciomercato estivo. Dopo aver piazzato il colpaccio Paulo Dybala in attacco la Roma ha trovato l’accordo totale col PSG per il passaggio di Georginio Wijnaldum in maglia giallorossa. Il centrocampista olandese, che conquistò tutti in maglia Liverpool, si trasferisce alla corte di Josè Mourinho sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Mentre si sblocca definitivamente anche il fronte delle cessioni per il dirigente portoghese ex Benfica.

Calciomercato Roma, addio rimandato: cambia la formula

Tiago Pinto è volato a Londra per incontrare il Fulham e parlare di Justin Kluivert, ma il fronte in uscita è caldissimo per il general manager. Gianluca Di Marzio accende i riflettori sul futuro immediato di Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo è tornato a Trigoria dopo sei mesi in prestito al Getafe, ma non rientra nei piani di Mourinho neanche quest’anno. Pinto sta cercando la quadra finale con la Sampdoria, la pista è spianata complice anche la scelta del Monza, che ha mollato la presa sul centrocampista iberico. Le parti sono vicinissime alla chiusura, sulla base di un prestito con diritto di riscatto in favore dei liguri. Secondo quanto scritto dall’esperto di calciomercato in casa Sky, domani potrebbe essere la giornata della svolta finale per Villar alla Sampdoria.