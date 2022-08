Calciomercato Roma, infortunio e lungo stop che cambia gli scenari in uscita in casa giallorossa. Via libera per Tiago Pinto al nuovo affare

Sono giornate a dir poco frenetiche per Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa Roma. Il portoghese, dopo aver regalato Gini Wijnaldum al centrocampo giallorosso, continua a lavorare senza sosta sul fronte degli acquisti e delle cessioni. Il dirigente giallorosso sta emergendo anche in questa sessione estiva come uno dei profili più dinamici della Serie A. Ed ora dalla Premier League arriva un importante assist in uscita, l’infortunio ed il lungo stop conseguente cambiano gli scenari nella trattativa.

Il calciomercato estivo in casa giallorossa non smette di regalare sorprese. Ieri l’arrivo di Gini Wijnaldum, accolto con calore ed entusiasmo dai tifosi a Ciampino. Si respira un aria elettrica nella piazza giallorossa, già euforica dopo la vittoria della Conference League la scorsa stagione. Gli ingaggi di Dybala, Wijnaldum e quello sempre più probabile del Gallo Belotti continuano a far sognare una piazza affamata di vittorie e trofei. Parallelamente al mercato in entrata Pinto lavora senza sosta al fronte della campagna cessioni, già salutato Jordan Veretout direzione Marsiglia. Ma la rosa è da sfoltire anche in attacco, ed arriva un assist involontario per il gm dalla Premier League.

Calciomercato Roma, infortunio e lungo stop: via libera Pinto in Premier

Nella giornata di ieri Tiago Pinto aveva incontrato il Fulham in Inghilterra. La società londinese è interessata al cartellino di Justin Kluivert, esubero nell’attacco giallorosso. Ora, come si legge direttamente dal sito ufficiale della società bianconera, il Fulham deve fare i conti con l’infortunio occorso a Harry Wilson. Il gallese è un attaccante utilizzato anche nella posizione di ala offensiva, la stessa del calciatore olandese al passo d’addio in casa giallorossa. La squadra londinese perde Wilson dopo un brutto infortunio riportato al ginocchio, la prima diagnosi parla di uno stop di almeno otto settimane per lui. A questo punto i Cottagers potrebbero decidere di accelerare per la firma di Justin Kluivert, Pinto non attende altro.