Calciomercato, Roma e Inter avvisate: blitz dalla Bundesliga

Calciomercato Roma, la concorrenza è in aumento e travalica i confini della Serie A. Oltre all’Inter c’è il blitz della Bundesliga.

Sono ore caldissime in casa Roma sul fronte del calciomercato. La telenovela intorno all’approdo di Andrea Belotti sembra arrivata alla fine. La chiusura dell’affare Afena-Gyan con la Cremonese ha dato il via libera definitivo agli ultimi dettagli prima della firma del Gallo. Ma il lavoro di Tiago Pinto non è concluso, il general manager della Roma è ancora vigile su eventuali nuove occasioni a centrocampo. L’infortunio capitato a Gini Wijnaldum costringe il dirigente portoghese al cambio di strategia negli ultimi scampoli del mercato estivo, ma le sorprese potrebbero non essere finite qui.

La Roma si prepara al primo big match della stagione, sabato pomeriggio sul campo della Juventus. La squadra di Josè Mourinho è reduce da due vittorie conquistate con il minimo scarto ed ora sogna il colpaccio all’Allianz Stadium. Mentre siamo ai dettagli per l’approdo in giallorosso del Gallo, Andrea Belotti. L’ex Torino rinforzerà l’attacco giallorosso, la contestuale partenza di Afena Gyan direzione Cremonese spiana la strada all’ennesimo colpo a zero della campagna acquisti estiva condotta da Tiago Pinto. Ora il general manager della Roma potrà concentrarsi sull’eventuale sostituto di Wijnaldum, fermato dalla frattura alla tibia della gamba destra.

Calciomercato Roma, non c’è solo l’Inter: blitz dalla Bundesliga

E’ stato lo stesso Mourinho a tracciare la strada per Pinto in conferenza stampa. Il tecnico portoghese ha detto di aspettarsi un rinforzo in attacco ed uno a centrocampo. Ma le strade del calciomercato sono ricche di sorprese, e nelle ultime battute della sessione estiva qualche novità potrebbe affacciarsi anche in difesa. In tal senso, tra i vari profili sondati, era emerso anche quello di Trevoh Chalobah, difensore inglese in forza al Chelsea. Sul classe 1999 c’è la forte concorrenza dell’Inter, con Inzaghi che scalpita per trovare rinforzi difensivi, ma non solo. Secondo quanto scritto dal giornalista Nizaar Kinzella (Standard Sport) su Twitter è pronto il blitz dalla Bundesliga. Il RedBull Lipsia si è iscritto alla corsa per Chalobah, confermato l’interesse di Roma e Inter sul difensore inglese, più difficile l’approdo al Tottenham.