Calciomercato Roma, ora la Juve ha fretta: Pinto gongola

Calciomercato Roma, il tempo stringe per la Juventus di Max Allegri e potrebbe rivelarsi alleato di Tiago Pinto. Ecco il nuovo scenario

La Roma ha messo in archivio con i tre punti la seconda giornata di Serie A, la prima davanti al pubblico di casa. Dopo la vittoria di misura ottenuta contro la Cremonese è il momento di pensare al primo big match della nuova stagione. Sabato pomeriggio la squadra giallorossa farà visita alla Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dal pareggio a reti bianche del Marassi contro la Sampdoria. Sfida infuocata che nasconde anche diversi intrecci di calciomercato che insistono tra le due società, stavolta Pinto può sfruttare il fattore tempo come suo alleato.

La Roma è attesa dal primo big match della stagione, una vera e propria prova di maturità in casa della Juventus. Contro gli storici rivali, guidati da Massimiliano Allegri, la squadra giallorossa è a caccia della terza vittoria consecutiva. Non saranno della partita i recenti infortunati, Nicolò Zaniolo e Gini Wijnaldum. Mentre per il fantasista offensivo si tratta di uno stop di almeno tre settimane, per il centrocampista olandese è arrivata la frattura della tibia destra. Tiago Pinto, che sta sbloccando in queste ore l’affare Belotti, è costretto a tornare sul calciomercato nel settore di centrocampo.

Calciomercato Roma, Klopp spaventa la Juve: Pinto gongola

C’è un intreccio a centrocampo che sta scaldando l’asse Roma-Torino. Come vi avevamo raccontato nelle scorse ore la squadra giallorossa è fortemente interessata allo svizzero Denis Zakaria. Il centrocampista è in cima alla lista della coppia portoghese Pinto-Mourinho ed è stato scelto dai bianconeri come pedina sacrificabile per arrivare a Leandro Paredes. Il calciatore sudamericano ex Roma avrebbe già un accordo per lasciare il PSG e raggiungere la squadra di Allegri, ma dall’Argentina rilanciano il blitz dalla Premier. Secondo quanto scritto dal sito TNT Sports Argentina, il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe intenzione di tentare il sorpasso last-minute per il centrocampista in forza ai parigini. Questo aspetto può costringere la squadra bianconera ad accorciare i tempi, accelerando anche la cessione conestuale di Denis Zakaria, Pinto è pronto all’assalto dello svizzero.