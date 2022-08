Calciomercato Roma, sono giornate caldissime per Tiago Pinto sul fronte delle entrate e delle cessioni. Porte girevoli a Trigoria e nuova opportunità in uscita.

Fari puntati su Tiago Pinto, molto dinamico in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Il general manager giallorosso ha concluso l’affare legato all’arrivo di Andrea Belotti, da diverse settimane in odore di passaggio in giallorosso e quest’oggi ufficializzato. Ora sembra fatta anche per il nuovo centrocampista, Mady Camara dovrebbe raggiungere Roma nella giornata di domani. Doppio innesto chiuso dal general manager giallorosso, che ora può tornare a concentrarsi sulle occasioni in uscita. Rimangono diversi calciatori da piazzare in casa Roma, possibile il blitz immediato a centrocampo.

Josè Mourinho era stato chiaro in conferenza stampa, auspicando il doppio innesto dal calciomercato estivo in entrata. Tiago Pinto non ha perso tempo ed ha piazzato il colpo Andrea Belotti, nelle scorse ore ufficialmente nuovo attaccante giallorosso. Discorso identico per quel che riguarda il nuovo centrocampista, necessario dopo il lungo infortunio occorso a Gini Wijnaldum. La giornata di domani sembra quella dello sbarco di Mady Camara, centrocampista guineano in arrivo dall’Olympiacos. Ma il lavoro del general manager rimane aperto anche in uscita, e l’assist potrebbe esser servito in Serie A per il portoghese.

Calciomercato Roma, effetto domino immediato: nuova chance per Pinto

In attesa di Mady Camara, c’è un altro centrocampista guineano da tempo ai margini della rosa giallorossa. Parliamo di Amadou Diawara, sparito da mesi dai radar di Josè Mourinho ed il quale contratto pesa non poco in uscita. Il centrocampista ex Napoli e Bologna guadagna 2,5 milioni di ingaggio in casa giallorossa, non il miglior biglietto da visita per club eventualmente interessati alle sue prestazioni. Ma il blitz potrebbe arrivare in Serie A nelle ultime battute di calciomercato, con l’asse con il Torino di Ivan Juric. La squadra granata, secondo quanto scritto da Tuttosport, avrebbe messo nuovamente Diawara nel mirino. Fondamentale il muro alzato dall’Udinese per il proprio centrocampista, Makengo, per il quale la squadra friulana non ha intenzione di muoversi per meno di 12 milioni di euro. Tiago Pinto può sperare nell’effetto domino nelle scelte di mercato del Torino.