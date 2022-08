Calciomercato Roma, nuovo retroscena legato alla firma imminente in casa giallorossa. Spunta l’indizio dal passato, era scritto nel destino.

Sono ore caldissime in casa Roma, dentro e fuori dal campo da gioco. Dopo il pareggio conquistato in rimonta in casa della Juventus è già il momento di pensare alla prossima gara, domani sera allo stadio Olimpico contro il Monza. Prima della sfida ai brianzoli, che si presentano con zero punti in classifica, il calciomercato estivo ha regalato nuovi rinforzi a Josè Mourinho. E’ tutto pronto per l’arrivo di Mady Camara in casa giallorossa, dopo aver ufficializzato il colpo Belotti, Tiago Pinto ha affondato il colpo anche per il rinforzo a centrocampo invocato dallo stesso Special One. E la Roma era scritta nel destino del calciatore guineano, ecco la prova che ha sorpreso i tifosi giallorossi.

La Roma nel destino ed effetto ritorno al futuro in salsa giallorossa. Sono ore caldissime sul fronte del calciomercato per la squadra di Josè Mourinho. L’effetto domino in attacco si è completato ufficialmente, ieri con l’ingaggio di Andrea Belotti e poche ore fa con l’annuncio della cessione di Felix Afena-Gyan. Il giovane ghanese raggiunge la Cremonese, mentre è tutto pronto per l’arrivo di una altro rinforzo in casa giallorossa, stavolta a centrocampo. E’ in dirittura d’arrivo la firma di Mady Camara alla Roma, il centrocampista guineano lascia l’Olympiacos per rafforzare la zona nevralgica di gioco della squadra giallorossa, orfana di Gini Wijnaldum.

Calciomercato Roma, ritorno al futuro: sarà di nuovo giallorosso

Nuovo retroscena legato all’affare Mady Camara in casa giallorossa. La Gazzetta dello Sport ha pescato una foto del centrocampista guineano, all’epoca giovanissimo, con addosso la maglia del campionato 2001-02 della Roma, l’ultima col Tricolore sul petto per la squadra giallorossa. Lo scatto mostra un vero e proprio segno del destino nella carriera del centrocampista africano, presto prossimo rinforzo della Roma di Josè Mourinho. Il centrocampista lascia l’Olympiacos dopo quattro stagioni, in totale con la maglia biancorossa ha collezionato 185 presenze e 19 reti.

Ecco il Tweet con lo scatto pescato dalla Gazzetta dello Sport: