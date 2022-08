Calciomercato Roma, accelerata improvvisa e svolta totale per Tiago Pinto. Visite mediche già superate e nuovo affare in chiusura per il gm.

Tiago Pinto non conosce freni ed anche in questa sessione estiva emerge come uno dei profili più dinamici della Serie A. Il general manager della Roma si prepara alla chiusura del calciomercato estivo, decidendo di rompere gli indugi sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda la campagna acquisti, dopo l’ufficialità del colpo Belotti, oggi è il giorno dello sbarco di Mady Camara. Il centrocampista guineano è arrivato a Fiumicino in mattinata, dopo le visite mediche firmerà il nuovo contratto che lo lega alla squadra giallorossa. Ma le sorprese a centrocampo non finiscono qui.

Come è stato in attacco, con la cessione del giovane Felix Afena-Gyan alla Cremonese, anche a centrocampo si sfoltisce la rosa giallorossa. E l’affare che sembrava in salita in queste ore si è sbloccato improvvisamente, permettendo a Tiago Pinto di mettere a segno un nuovo colpo in uscita. Porte girevoli a Trigoria dunque, col general manager deciso a trovare una sistemazione agli esuberi senza porre alcun freno alle trattative. Staffetta di nazionalità , per un guineano che sbarca a Roma da Atene ( Mady Camara dall’Olympiacos) c’è un connazionale che è pronto invece a lasciare la Serie A, destinazione Belgio.

Calciomercato Roma, Pinto senza freni: visite superate e firma

Tutto deciso per la cessione di Amadou Diawara all’Anderlecht. Come riferisce Gianluca Di Marzio il centrocampista, ex Napoli e Bologna, ha già svolto le visite mediche con la squadra belga. La conferma era arrivata direttamente in patria, da dove è stata rilanciata l’apertura del calciatore alla destinazione. Sempre in casa Sky spuntano anche le cifre dell’accordo, secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Angelo Mangiante. Amadou Diawara lascerà a titolo definitivo la Roma per sposare il progetto dell’Anderlecht, il club belga è pronto a versare 3 milioni di euro nelle casse del club giallorosso. Inoltre la Roma dovrebbe aver garantito il 50% sulla futura, eventuale, rivendita del centrocampista difensivo.