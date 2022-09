Calciomercato Roma, le dichiarazioni rilasciate da Tiago Pinto in conferenza stampa aprono le porte alla possibilità del nuovo colpo a zero.

In casa giallorossa ieri è stato il giorno di Tiago Pinto. Il general manager si è preso la scena in conferenza stampa, convocata per tracciare un bilancio sul calciomercato estivo da poco concluso. Il dirigente portoghese ha rilasciato tante dichiarazioni, dal fronte delle cessioni a quello dei nuovi arrivi, toccando anche il tema dei rinnovi contrattuali, ma non solo. La strada per il colpo a zero dopo il gong è ancora in piedi. Spunta l’intreccio con la doppia cessione per il general manager della Roma, il colpo immediato è ancora possibile.

La conferenza stampa di Tiago Pinto ha regalato numerosi spunti in casa giallorossa in termini di calciomercato. La sessione appena conclusa ha visto il dirigente portoghese emergere ancora una volta tra i profili più dinamici ed ambiziosi della Serie A. Tanti colpi a parametro zero ed una campagna cessioni magistrale, chiusa col guizzo in Liga del Valencia che ha preso Justin Kluivert praticamente sul rintocco del gong finale. Ma la missione del general manager potrebbe non essersi chiusa il Primo settembre, dietro al siparietto di ieri con Josè Mourinho si potrebbe nascondere un assalto immediato per un nuovo colpo a parametro zero.

Calciomercato Roma, missione Pinto: doppia cessione e subito il difensore

Lo Special One ha scherzosamente chiesto al general manager ‘un ultimo sforzo‘, la missione di Pinto è quella di trovare un difensore dopo il gong finale della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport c’è una doppia pista in entrata con un intreccio alle porte. La Roma proverà a piazzare in tutti i modi gli esuberi rimasti a Trigoria, Bianda e Coric nello specifico. La speranza è che arrivi un’offerta dai mercato ancora aperti in giro per il mondo. Se queste cessioni dovessero concretizzarsi Pinto si tufferebbe sul difensore per Mourinho. In piedi la doppia pista tra gli svincolati: Zagadou, per il quale la Roma sembra pronta ad offrire un contratto annuale da un milione di euro e Denayer, difensore belga ex Lione.